  • Alwasat News
Atwasat

مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته في قصف أردني على جنوب سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 12:33 مساء
مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته في قصف أردني على جنوب سورية
مقاتل من فصيل مسلح سوري يحمل مخدرات جرى ضبطها في شمال البلاد، 10 إبريل 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قُتل مهرّب مخدرات بارز مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت الإثنين منزلهم في جنوب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن الأردن نفذ العملية، بينما امتنعت عمان حتى الآن عن التعليق.

وأفاد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا وله شبكة مصادر في كل أنحاء سورية، في بيان، عن «مقتل مرعي الرمثان وعائلته المؤلّفة من زوجته وأطفاله الستة جراء استهداف طيران حربي أردني لمبنى يضم منزلهم في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي» عند الحدود مع الأردن، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويعد الرمثان، وفق المرصد، من «أبرز تجّار المخدرات وبينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن».

ولم يصدر أي تعليق أردني حول هذه الغارة النادرة من نوعها داخل سورية، فيما تأتي بعد بيان صدر مطلع الشهر الحالي في عمان إثر اجتماع ضمّ وزراء خارجية الأردن وسورية والعراق ومصر والسعودية، نصّ على «تعزيز التعاون بين سورية ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية».

الأردن يتحول لمنصة لتهريب المخدرات
وجاء في البيان أن سورية «ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب».

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّل إلى منصة لتهريب المخدرات خاصة إلى دول الخليج، لاسيما الكبتاغون الذي يُصنّع في سورية.

- الأردن يحبط محاولة إدخال ألف كيلوغرام من المخدرات من العراق

ويقول الأردن إن تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالى 375 كيلومترا، بمثابة «عملية منظمة» تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

رواج تجارة الكبتاغون
وأعلن الجيش في 17 فبراير 2022، إحباط السلطات الأردنية خلال نحو 45 يوما، مطلع العام ذاته، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي ضُبطَت طوال عام 2021.

وتُعد سورية المصدر الأبرز للكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وتُشكّل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعدّ من المخدرات السهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها «أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة»، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

ويأتي القصف الأردني الإثنين على وقع انفتاح عربي متسارع نحو دمشق بعد 12 عاماً من نزاع مدمر، وغداة إعلان جامعة الدول العربية إثر اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة استئناف مشاركة سورية في اجتماعاتها، بعد تجميد عضويتها منذ عام 2011.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار

«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار
مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع

فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية

غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية
«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟

«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة الأولى

تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة ...
«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!

«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!
«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين

«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين
فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية

فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
استمرار القتال في الخرطوم وآمال على مفاوضات سعودية أميركية حول هدنة جديدة
استمرار القتال في الخرطوم وآمال على مفاوضات سعودية أميركية حول ...
الجامعة العربية تقرر استئناف مشاركة وفود حكومة سورية في اجتماعاتها
الجامعة العربية تقرر استئناف مشاركة وفود حكومة سورية في ...
سورية تدعو إلى تعزيز التعاون العربي إثر قرار عودتها إلى جامعة الدول العربية
سورية تدعو إلى تعزيز التعاون العربي إثر قرار عودتها إلى جامعة ...
أحمد أبوالغيط: بإمكان الأسد المشاركة في قمة الجامعة العربية خلال الشهر الجاري
أحمد أبوالغيط: بإمكان الأسد المشاركة في قمة الجامعة العربية خلال ...
الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان...
مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي
مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي...
أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط دوي الانفجارات
أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون ......
المزيد
وزير الخارجية السعودي يبحث مع بوريل مستجدات مباحثات جدة لإنهاء الصراع السوداني
وزير الخارجية السعودي يبحث مع بوريل مستجدات مباحثات جدة ......
مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته في قصف أردني على جنوب سورية
مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته في قصف أردني على......
«دبلوماسي سعودي»: مفاوضات جدة بين طرفي النزاع السوداني لم تحرز تقدما كبيرا
«دبلوماسي سعودي»: مفاوضات جدة بين طرفي النزاع السوداني لم ......
الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء وحدات استيطانية جديدة في ......
أحمد أبوالغيط: بإمكان الأسد المشاركة في قمة الجامعة العربية خلال الشهر الجاري
أحمد أبوالغيط: بإمكان الأسد المشاركة في قمة الجامعة العربية ......
المزيد