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«دبلوماسي سعودي»: مفاوضات جدة بين طرفي النزاع السوداني لم تحرز تقدما كبيرا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 10:43 صباحا
«دبلوماسي سعودي»: مفاوضات جدة بين طرفي النزاع السوداني لم تحرز تقدما كبيرا
أعمدة الدخّان تتصاعد فوق الخرطوم، 7 مايو 2023 مع استمرار القتال بين طرفي النزاع في السودان, (أ ف ب)
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لم تحرز مفاوضات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في السودان والمنعقدة في السعودية «تقدما كبيرا»، على ما أفاد دبلوماسي سعودي لوكالة «فرانس برس» الإثنين، ما يضعف الآمال في التوصل لوقف سريع للاقتتال.

وأرسل قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ممثلين عنهما لمدينة جدة السبت لعقد مباحثات وصفتها واشنطن والرياض بـ«المحادثات الأولية»، وفق الوكالة الفرنسية.

وأفاد الدبلوماسي السعودي أنّ «المفاوضات لم تحرز تقدما كبيرا حتى الآن»، مضيفا أنّ «وقفا دائما لإطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة.. كل جانب يعتقد أنه قادر على حسم المعركة».

وذكر الجيش السوداني في وقت سابق، أنّ وفده إلى المفاوضات «لن يتحدث سوى عن الهدنة وكيفية تنفيذها بالشكل المناسب لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية».

ولم يقدم المسؤولون السودانيون والسعوديون، سوى معلومات قليلة عن جدول المباحثات أو مدتها.

والأحد، وصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث، إلى جدة بهدف لقاء ممثلي طرفي النزاع، إلا أنّ دوره في المفاوضات غير واضح حتى الآن.

أزمة إنسانية «كارثية»
وقالت ناطق باسم غريفيث الأحد، إنّه يسعى لبحث القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان.

وأفاد مسؤول ثان في الأمم المتحدة لـ«فرانس برس»، الإثنين، أنّ غريفيث «طلب الانضمام للمفاوضات»، مشيرا إلى أنه لم يجرى الموافقة على طلبه بعد.

ومنذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل، أُعلن عدة مرات عن هدنة جرى خرقها بشكل واضح.

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أسفرت المعارك المستمرة منذ 23 يوما عن سقوط مئات القتلى، ما دفع المجتمع الدولي للتحذير من أزمة إنسانية «كارثية»، وأدى اندلاع النزاع إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص في الداخل ونحو دول مجاورة.

دور مركزي في عمليات الإجلاء
ولعبت السعودية دورا مركزيا في عمليات الإجلاء من السودان، وأرسلت بوارج حربية وسفنا تجارية لنقل آلاف المدنيين من مرفأ بورت سودان عبر البحر الأحمر إلى جدة.

والأحد، أفادت وكالة الانباء السعودية الرسمية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد لعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجها مركز الملك سلمان للإغاثة «بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أميركي»، مشيرة الى أنها ستستخدم لتوفير مساعدات إغاثية وانسانية وطبية للنازحين.

وسيجرى أيضا تنظيم حملة شعبية «لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا»، وفقا للوكالة.

وفي لقاء مساء الأحد، شكر مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، ولي العهد السعودي، على «الدعم الذي قدمته السعودية للمواطنين الأميركيين خلال عملية الإجلاء من السودان»، على ما ذكر البيت الأبيض في بيان.

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