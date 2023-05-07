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الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 06:49 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
مستوطنات الاحتلال. (الإنترنت)
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نشر الاحتلال الإسرائيلي مناقصات على موقع إلكتروني حكومي لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة رغم التزامها في اجتماع أيدته الولايات المتحدة في فبراير الماضي بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة أربعة أشهر.

ومنذ الاجتماع الذي عُقِد في الأردن وحضره مسؤولون أميركيون ومصريون وأردنيون وفلسطينيون وإسرائيليون، نشرت سلطة أراضي إسرائيل على موقعها الإلكتروني مناقصات في أوقات مختلفة لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بحسب «رويترز».

وهذه المستوطنات هي بيتار عيليت وإفرات وكريات أربع ومعاليه افرايم وكرني شمرون إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة جيلو بالقدس الشرقية. وقالت وزارة البناء والإسكان التابعة للاحتلال «جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الدفاع». ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع.

 التوسع في مستوطنات الضفة الغربية 
ويأتي التوسع في مستوطنات الضفة الغربية ضمن أكثر القضايا المثيرة للجدل بين إسرائيل وفلسطين والمجتمع الدولي منذ عقود. واستمر الاحتلال  في بناء المستوطنات رغم الدعوات المتكررة من جانب الحلفاء، ومنهم الولايات المتحدة، لوقفها.

وأفاد تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد أن كان عددهم 520 ألفًا في 2012.

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ويقول الفلسطينيون إن التوسع في بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي المحتلة يقوِض مساعيهم لإقامة دولة تتوفر لها مقومات الاستمرار، فيما ترى معظم الدول أن هذا البناء غير قانوني بموجب القانون الدولي.

 الترويج لأكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية
وترفض دولة الاحتلال ذلك وتشير إلى وجود روابط دينية وتاريخية وسياسية لها مع الضفة الغربية، فضلا عن المصالح الأمنية. وتمضي الحكومة الائتلافية المكونة من أحزاب دينية وقومية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قُدمًا في خطط التوسع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر ديسمبر 2022.

وقالت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان إن اللجنة المعنية بالإشراف على الخطط الاستيطانية وافقت في فبراير على الترويج لأكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية، معظمها داخل الضفة الغربية.

وفي مارس، مهد الكنيست الطريق أمام بعض المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد تعديل قانون أمر بإجلائهم منها في 2005.

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