أحمد أبوالغيط: بإمكان الأسد المشاركة في قمة الجامعة العربية خلال الشهر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، بعد عودة سورية إلى الجامعة إن الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة هذا الشهر «إذا ما رغب».

وردًا على سؤال حول إمكانية مشاركة الأسد في القمة المقرر عقدها في السعودية، قال أبوالغيط في مؤتمر صحفي في القاهرة «إذا ما رغب ... سورية ابتداء من مساء اليوم هي عضو كامل العضوية في الجامعة العربية، ومن صباح الغد لهم الحق في شغل أي مقعد يشاركون فيه»، وأضاف «عندما توجه الدعوة من قبل دولة الضيافة المملكة العربية السعودية، وإذا رغب أن يشارك فسوف يشارك»، بحسب «رويترز».

وقررت جامعة الدول العربية الأحد استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، وتنتهي بذلك عزلة دبلوماسية فرضتها دول عربية عدة منذ بداية النزاع في 2011 على دمشق، التي تتطلع اليوم إلى أموال إعادة الإعمار، برغم أن الطريق لا يزال يبدو طويلًا أمام تسوية سياسية في بلد مقسم، تتوع القوى المسيطرة فيه.

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وأعلن مجلس جامعة الدول العربية إثر اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية «استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من 7 مايو 2023».

ويأتي قرار جامعة الدول العربية، الذي سبقته خلال الأسابيع الماضية مؤشرات انفتاح عربي على سورية، قبل عشرة أيام من قمة عربية من المزمع عقدها في السعودية في 19 مايو وليس معروفًا ما اذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك فيها.

إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية

وأكد مجلس جامعة الدول العربية في بيانه الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء و«الإرهاب» وتهريب المخدرات الي يُعد أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة الى دول خليجية باتت سوقًا رئيسية لحبوب الكبتاغون المصنعة بشكل رئيسي في سورية.

وشدد البيان أيضًا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية «لكل المحتاجين في سورية»، كما قرر الوزراء تشكيل لجنة وزارية تعمل على مواصلة «الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها». ورحب البيان بـ«استعداد» سورية التعاون مع الدول العربية.