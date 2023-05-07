سورية تدعو إلى تعزيز التعاون العربي إثر قرار عودتها إلى جامعة الدول العربية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الخارجية السورية، الأحد، أهمية التعاون المشترك والحوار بين الدول العربية إثر تلقيها قرار جامعة الدول العربية باستعادة دمشق مقعدها بعد أكثر من 11 عامًا على تعليق أنشطتها على خلفية النزاع في البلاد.

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن سورية تابعت التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حاليًا في المنطقة العربية وفي هذا الإطار تلقت سورية باهتمام قرار الجامعة.

استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية

وأضافت «تجدد سورية العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك»، معتبرة أن المرحلة المقبلة «تتطلب نهجًا عربيًا فاعلًا وبناءً يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية».

وقررت جامعة الدول العربية الأحد استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، وتنتهي بذلك عزلة دبلوماسية فرضتها دول عربية عدة منذ بداية النزاع في 2011 على دمشق، التي تتطلع اليوم إلى أموال إعادة الإعمار، برغم أن الطريق لا يزال يبدو طويلًا أمام تسوية سياسية في بلد مقسم، تتوع القوى المسيطرة فيه.

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وأعلن مجلس جامعة الدول العربية إثر اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية «استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من 7 مايو 2023».

ويأتي قرار جامعة الدول العربية، الذي سبقته خلال الأسابيع الماضية مؤشرات انفتاح عربي على سورية، قبل عشرة أيام من قمة عربية من المزمع عقدها في السعودية في 19 مايو وليس معروفًا ما اذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك فيها.

إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية

وأكد مجلس جامعة الدول العربية في بيانه الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء و«الإرهاب» وتهريب المخدرات الي يُعد أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة الى دول خليجية باتت سوقًا رئيسية لحبوب الكبتاغون المصنعة بشكل رئيسي في سورية.

وشدد البيان أيضًا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية «لكل المحتاجين في سورية»، كما قرر الوزراء تشكيل لجنة وزارية تعمل على مواصلة «الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها». ورحب البيان بـ«استعداد» سورية التعاون مع الدول العربية.

قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق

وإثر اندلاع النزاع في سورية، قطعت دول عربية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011.

وقدمت دول عدة، خصوصًا خلال سنوات النزاع الأولى، دعمًا للمعارضة السياسية والمسلحة حتى أنه خلال قمة عربية في الدوحة في العام 2013، شارك، ولمرة واحدة فقط، وفد من الائتلاف السوري المعارض بوصفه «ممثلًا» للشعب السوري، في خطوة اعتبرت رمزية.

وخلال أكثر من 12 عامًا من نزاع لا يزال مستمرًا، قتل أكثر من نصف مليون شخص وتشرّد أكثر من نصف سكان سورية داخل البلاد وخارجها. وتحولت سورية إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى إقليمية ودولية. وترك كل ذلك أثره على الاقتصاد.

لكن الأسد بقي في قصره الرئاسي، واستعادت قواته تدريجيًا غالبية المناطق التي خسرتها في بداية النزاع، بدعم من حليفيه الأساسيين روسيا وإيران.