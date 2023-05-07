الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن برلماني أردني أوقفه بشبهة تهريب أسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن نائب في البرلمان الأردني، بعد نحو أسبوعين على توقيفه، للاشتباه في محاولته تهريب كميات من الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، كما صرح مسؤولون.

وأكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، أن النائب عماد العدوان الذي لم يحاكمه الاحتلال، سُلم، الأحد، إلى السلطات الأردنية «لمواصلة التحقيق معه واستكمال الإجراءات القانونية»، وفق وكالة «فرانس برس».

واعتقل العدوان عند معبر الملك حسين الحدودي في 22 أبريل، وادعى الاحتلال أن الأمن الإسرائيلي عثر في مركبته التي كان يقودها على 12 بندقية و194 مسدسا، كما أعلن جهاز الأمن الداخلي (شاباك).

وادعت تحقيقات الاحتلال الصهيوني أن العدوان استغل منذ فبراير العام الماضي، جواز سفره الدبلوماسي 12 مرة لتهريب سلع مختلفة إلى إسرائيل، من بينها «طيور وسجائر إلكترونية وذهب»، وفق بيان الشاباك، مضيفا أن العدوان (35 عاما) وهو عضو في لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني، هرّب منذ مطلع العام الجاري أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.

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وبرر البيان أن هدف النائب الأردني من عمليات التهريب كان «الجشع والحصول على مبالغ مالية كبيرة».

رفع الحصانة عن العدوان

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين السفير سنان المجالي بدأ مراسم «عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية» على جسر الملك حسين.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الأحد، إن قرارا برفع الحصانة عن النائب العدوان قد اتخذ بناء على طلب من نيابة محكمة أمن الدولة، منوها إلى أن مجلس النواب «صوّت بدوره على رفع الحصانة عن النائب».

ولاحقا لتوقيف العدوان ووفقا لجهاز الشاباك، جرى اعتقال عدد من الفلسطينيين من الضفة الغربية، كما اعتقلت السلطات الأردنية على الجانب الآخر من الحدود لارتباطهما بمحاولة العدوان للتهريب.

ويعتبر العدوان وهو محام، أحد أصغر النواب سنا، ويتحدر من إحدى أشهر العشائر في الأردن.

ووقع الأردن في 1994 اتفاق سلام مع الاحتلال، ليكون الدولة العربية الثانية التي تقدم على هذه الخطوة بعد مصر 1979.