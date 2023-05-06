إطلاق نار يستهدف سيارة السفير التركي في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السبت إن تركيا ستنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق نار على سيارة السفير التركي.

وقال جاويش أوغلو لصحفيين في مدينة أنطاليا جنوب البلاد «مع توصية من الحكومة الانتقالية والجيش السوداني، قررنا نقل سفارتنا موقتًا إلى بورتسودان لأسباب أمنية»، وفق «رويترز».

كان مصدر دبلوماسي تركي قد قال في ساعة مبكرة من صباح السبت إن سيارة السفير التركي في السودان تعرضت لإطلاق نار من مجهولين، غير أنه لم يسفر عن إصابة أحد.

استمرار المعارك المحتدمة في الخرطوم

يأتي ذلك وسط استمرار المعارك المحتدمة في الخرطوم على الرغم من موافقة كل من الطرفين المتصارعين على السلطة في السودان على إرسال وفد إلى السعودية السبت لإجراء محادثات حول هدنة جديدة. وكما يجري منذ 15 أبريل، تحدث شهود عيان من سكان العاصمة السودانية، عن دوي قصف.

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وشنت طائرات الجيش السوداني السبت ضربات جوية في حي الرياض بالخرطوم، بينما تستضيف جدة في اليوم نفسه المحادثات بين الطرفين المتحاربين.

«بدء محادثات أولية» في جدة

وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك ليل الجمعة السبت «بدء محادثات أولية» في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وحضّ البلدان طرفَي النزاع السوداني على «الانخراط الجاد» في هذه المحادثات حتى التوصل إلى «وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع».

وأكد الجيش السوداني في بيان أن هذه المحادثات ستتناول «تفاصيل الهدنة» التي جددت أكثر من مرة ولكن لم يجرِ الالتزام بها على الإطلاق.

ووجه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو من جهته «الشكر للسعودية لاستضافتها هذه المحادثات» بينما أمل الوزير المدني السابق خالد عمر يوسف، الذي أقيل أثناء الانقلاب، في «حل سياسي شامل».

وتملك السعودية التي تمول الطرفين السودانيين، والولايات المتحدة التي مكنت السودان من العودة إلى المجتمع الدولي بإلغائها العقوبات التي كانت مفروضة عليه لعقود، وسائل ضغط كبيرة في هذه المحادثات.

وسطاء عديدون

تأتي هذه المحادثات بعد عديد المبادرات الإقليمية الأفريقية التي قامت بها خصوصاً دول شرق أفريقيا عبر منظمة «الهيئة الحكومية للتنمية» (ايغاد)، أو العربية التي لم تثمر على ما يبدو. ونددت «إيغاد» السبت بخرق الهدنة.

ومن المقرر أن يبحث الأحد وزراء الخارجية العرب «الملف السوداني» الذي يبدو أنهم منقسمون بشأنه، بينما فقد الاتحاد الأفريقي أي أوراق منذ أن علق عضوية السودان عقب انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو على المدنيين عندما كانا حليفين في 2021.

وأسفرت المعارك الضارية المستمرة منذ 22 يوماً بين قوات الرجلين عن سقوط 700 قتيل وخمسة آلاف جريح فضلاً عن نزوح 335 ألف شخص ولجوء 115 ألفاً إلى الدول المجاورة. والجمعة وحده، أوقعت المعارك 16 قتيلاً بين المدنيين من بينهم 12 في الأبيض (300 كيلومتر جنوب الخرطوم)، وفق نقابة الأطباء.