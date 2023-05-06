استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين، السبت، في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش إنه استهدف منفذي «عملية إطلاق نار».

وقالت وزارة الصحة في بيان: «استشهد شابان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي». وأفادت بـ«وصول الشهيدين سامر صلاح الشافعي وحمزة جميل خريوش، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي» في مدينة طولكرم، وفق «فرانس برس».

مقتل أكثر من 108 فلسطينيا

من جانبه زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الرجلين «ضالعان في هجوم بإطلاق نار في أفني حيفتس يوم 2 مايو، والذي أصيب فيه مدني بجروح». وأضاف بيان الاحتلال «قتل المسلحان في إطلاق نار بعد محاولتهما الفرار من الموقع»، مؤكدا اعتقال شخصين آخرين في العملية.

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ومنذ بداية يناير، قُتل أكثر من 108 فلسطينيين و19 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة أعدّتها وكالة «فرانس برس»، استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية، وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين، من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.