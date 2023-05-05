  • Alwasat News
Atwasat

الجيش السوداني يعلن إرسال مفاوضين إلى جدة لبحث وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 08:55 مساء
الجيش السوداني يعلن إرسال مفاوضين إلى جدة لبحث وقف إطلاق النار
قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الجيش السوداني مساء اليوم الجمعة إرسال مفاوضين إلى جدة بالسعودية لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان نشر على صفحته على فيسبوك «في إطار المبادرة السعودية - الأميركية التي طرحت منذ بداية الأزمة، غادر إلى جدة مساء اليوم وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها»، فيما لم يصدر رد فعل رسمي بعد عن قوات الدعم السريع، حسب وكالة «فرانس برس».

تواصل المعارك رغم الهدنة
وتواصلت المعارك في السودان الجمعة، رغم الهدنة التي تعهّد القائدان العسكريان المتصارعان على السلطة الالتزام بها، ورغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات.

- 3 أسابيع من القتال.. تواصل المعارك في السودان رغم الهدنة وتهديدات واشنطن بفرض عقوبات

ولليوم الـ21 على التوالي، استيقظ سكّان الخرطوم البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة على وقع الضربات الجوية ونيران المدافع الرشاشّة، بحسب ما أفاد شهود للوكالة الفرنسية.

ومنذ 15 إبريل الماضي، أسفر القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق
تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة

تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا» والاستوديو التحليلي

شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا» والاستوديو التحليلي
«مجموعة سيتي» الإماراتية تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي

«مجموعة سيتي» الإماراتية تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
«أطفال أبطال» (10)‎: المغرد

«أطفال أبطال» (10)‎: المغرد
«أكلات ماجدة 2» (حـ 22): مصقعة المرقاز و«زلابيا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 22): مصقعة المرقاز و«زلابيا»
كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة

أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي (1-1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي (1-1)
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي والاتحاد (0-1)

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي والاتحاد (0-1)
الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة

الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا

شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
نشاط دبلوماسي مصري مكثف حول السودان وسورية
نشاط دبلوماسي مصري مكثف حول السودان وسورية
سامح شكري يهاتف البرهان وحميدتي ويناشد بالوقف الفوري لإطلاق النار
سامح شكري يهاتف البرهان وحميدتي ويناشد بالوقف الفوري لإطلاق النار
مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي يزور السعودية بنهاية الأسبوع
مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي يزور السعودية بنهاية الأسبوع
3 أسابيع من القتال.. تواصل المعارك في السودان رغم الهدنة وتهديدات واشنطن بفرض عقوبات
3 أسابيع من القتال.. تواصل المعارك في السودان رغم الهدنة وتهديدات...
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
المزيد
الجيش السوداني يعلن إرسال مفاوضين إلى جدة لبحث وقف إطلاق النار
الجيش السوداني يعلن إرسال مفاوضين إلى جدة لبحث وقف إطلاق ......
الأمم المتحدة تحذر من معاناة ملايين السودانيين من سوء تغذية حاد خلال الأشهر المقبلة
الأمم المتحدة تحذر من معاناة ملايين السودانيين من سوء تغذية ......
مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعا خاصا حول السودان 11 مايو
مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعا خاصا حول السودان 11 مايو...
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة...
3 أسابيع من القتال.. تواصل المعارك في السودان رغم الهدنة وتهديدات واشنطن بفرض عقوبات
3 أسابيع من القتال.. تواصل المعارك في السودان رغم الهدنة ......
المزيد