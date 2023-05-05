الجيش السوداني يعلن إرسال مفاوضين إلى جدة لبحث وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش السوداني مساء اليوم الجمعة إرسال مفاوضين إلى جدة بالسعودية لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان نشر على صفحته على فيسبوك «في إطار المبادرة السعودية - الأميركية التي طرحت منذ بداية الأزمة، غادر إلى جدة مساء اليوم وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها»، فيما لم يصدر رد فعل رسمي بعد عن قوات الدعم السريع، حسب وكالة «فرانس برس».

تواصل المعارك رغم الهدنة

وتواصلت المعارك في السودان الجمعة، رغم الهدنة التي تعهّد القائدان العسكريان المتصارعان على السلطة الالتزام بها، ورغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات.

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ولليوم الـ21 على التوالي، استيقظ سكّان الخرطوم البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة على وقع الضربات الجوية ونيران المدافع الرشاشّة، بحسب ما أفاد شهود للوكالة الفرنسية.

ومنذ 15 إبريل الماضي، أسفر القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى.