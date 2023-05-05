الأمم المتحدة تحذر من معاناة ملايين السودانيين من سوء تغذية حاد خلال الأشهر المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

يخشى برنامج الأغذية العالمي من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان على خلفية النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفاد ناطق باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

ونقل نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن برنامج الأغذية «يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين و2,5 مليون شخص، ما سيرفع العدد الإجمالي (لهؤلاء الأشخاص) إلى 19 مليونا في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع الحالي»، حسب وكالة «فرانس برس».

معاناة السودانيين بدأت منذ قبل الصراع

وتعاني السودان من انعدام الأمن الغذائي منذ نحو ثلاثة أعوام، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة نهاية فبراير الماضي، إذ يحتاج نحو أربعة ملايين امرأة وطفلًا دون الخامسة إلى مساعدات إنقاذ وتغذية خلال عام 2023.

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وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إجمالي عدد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي في البلاد حتى هذا العام بنحو 15,8 مليون شخص، وذلك قبل اندلاع المواجهات في أبريل الماضي ما ينذر بتفاقم الأزمة.