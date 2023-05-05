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مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي يزور السعودية بنهاية الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 10:37 صباحا
مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي يزور السعودية بنهاية الأسبوع
مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان. (الإنترنت)
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يتوجه مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، إلى السعودية «نهاية الأسبوع الجاري» لإجراء محادثات مع القادة السعوديين ومسؤولين هنود وإماراتيين، حسبما قال في كلمة ألقاها الخميس تتعلق بالاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط.

وأوضح ساليفان في كلمته بالمركز الفكري «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» (إنستيتيوت فور ذا نير إيست بوليسي)، أنه «في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتها»، وألمح إلى أنه سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة «فرانس برس».

تأتي زيارة ساليفان التي تبدأ السبت في أجواء من التوتر في العلاقات بين واشنطن والرياض، منذ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المملكة صيف 2022، رغم تعاون البلدين في عدد من القضايا؛ بينها الأزمة في السودان مؤخرا.

شراكة اقتصادية شاملة
وأضاف ساليفان، أن نطيريه الإماراتي والهندي «سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات، حتى نتمكن من مناقشة مجالات جديدة للتعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة الذي يستند جزئيا إلى الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة العام الماضي بين الهند والإمارات العربية المتحدة».

وتابع أن «هذا يمكن أن يساعدنا في المضي قدما في بعض المبادرات العملية جدا، التي نعتقد أنها ستكون مختلفة عن أي شيء رأيناه في المنطقة في السنوات الأخيرة».

«خارطة طريق لإنهاء الحرب»
وقال سوليفان، فيما وصف بأنه خطاب حول الاستراتيجية الأميركية، إن النزاع في اليمن سيكون «موضوعا مهما» خلال المناقشات التي ستجري في نهاية الأسبوع الجاري، مشيدا بعمل الأطراف على «خارطة طريق لإنهاء الحرب في نهاية المطاف».

وتطرق ساليفان إلى قضايا الشرق الأوسط، من إيران وسورية والعراق وصولا إلى تطورات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن «التزامنا حيال منطقة الشرق الأوسط ثابت»، ويستند إلى «استراتيجية واقعية وبراغماتية في الوقت نفسه».

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وقال إن هذه الاستراتيجية مبنية على «خمسة مبادئ أساسية هي الشراكات والردع والدبلوماسية وخفض التصعيد والتكامل و(الدفاع عن) القيم».

وردا على سؤال عما إذا كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيدعى إلى زيارة البيت الأبيض، قال «عندما تكون هناك زيارة يجب الإعلان عنها، سنفعل ذلك».

وجدد ساليفان التأكيد أن واشنطن ستفعل كل ما في وسعها لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، معتبرا أن الخروج من الاتفاق النووي لعام 2015، بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب كان «خطأ فادحا».

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