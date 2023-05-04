سامح شكري يهاتف البرهان وحميدتي ويناشد بالوقف الفوري لإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالين هاتفيين، اليوم الخميس، مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع والفريق أول محمد حمدان دقلو ويُلقب بـ«حميدتي».

وصرح الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد بأن سامح شكري أكد للجانبين قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة، مناشدًا بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

سامح شكري: الشعب المصري يعتصر ألمًا مما يلاقيه الشعب السوداني

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصالين، أن «مصر لن تألو جهدًا في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة»، مشددًا على أن «الشعب المصري يعتصر ألمًا مما يلاقيه الشعب السوداني من معاناة نتيجة الاقتتال الدائر»، داعيًا إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لمستحقيها وتوفير الحماية للمدنيين.

وأعاد شكري التأكيد خلال الاتصال التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها مصر حاليًا ترتكز على تلك المحددات، وتستهدف مساعدة السودان في الخروج من محنته، وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار».

- نشاط دبلوماسي مصري مكثف حول السودان وسورية

سامح شكري يجري اتصالات هاتفية مع 7 وزراء خارجية

وفي وقت سابق، أجرى سامح شكري سلسلة اتصالات هاتفية شملت وزراء خارجية السودان والسعودية والعراق والجزائر والأردن وجيبوتي وكينيا، تناولت في مجملها الملفين السوداني والسوري، بحسب بيان للوزارة على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن شكري أجرى على مدار يومى 3 و4 مايو الجاري اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، والسعودية فيصل بن فرحان، والعراق فؤاد محمد حسين، والجزائر أحمد عطاف، والأردن أيمن الصفدي، وجيبوتي محمود علي يوسف، وكينيا ألفريد موتوا.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية بمقر وزارة الخارجية اليوم، إن الاتصالات مع الوزراء العرب جاءت في إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان وسورية، والمقرر عقده يوم 7 مايو الجاري.

وأضاف أن الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء في إطار التشاور والتنسيق اتصالاً بالأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني. كما تناول الاتصال أيضاً تنسيق جهود حل الأزمة فى الأطر العربية والأفريقية ودول جوار السودان.