بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن المعارك الدائرة منذ أسابيع في السودان «يجب أن تنتهي» مهددا بعقوبات جديدة على الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء.

وقال في بيان إن «العنف الدائر في السودان مأساة، وخيانة للمطالب الواضحة للشعب السوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى الديموقراطية» مضيفا «يجب أن ينتهي»، وفق وكالة «فرانس برس».

الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» باختراق الهدنة

واتهم الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، قوات «الدعم السريع» باختراق الهدنة، من خلال «الاستمرار في الخروقات المعتادة التي تتمثل في القصف العشوائي لبعض المواقع وما حولها من مناطق سكنية وأعمال تخريب للمنشآت الحيوية».

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان، أن طرفي النزاع في السودان وافقا خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ في 4 مايو، ما يثير الآمال في إنهاء أسابيع من المعارك.

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وقال الجيش، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن قوات الدعم عززت قوتها الموجودة بجزء من القصر الجمهوري، والتي كانت مكلفة بتأمينه قبل الأحداث الأخيرة، لافتًا إلى أن قواته تصدت للمحاولة وكبدتهم «خسائر فادحة».

الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر

وتوقعت الأمم المتحدة، الخميس، فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر، وأنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدتهم من القتال الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة كما قالت الأمم المتحدة في بيان، مضيفة أن مصر وجنوب السودان ستسجلان أكبر عدد من الوافدين.

وأفاد مسؤولون بالأمم المتحدة أول من أمس الثلاثاء بأن أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة هربا من الصراع الذي اندلع الشهر الماضي بينما نزح مئات الآلاف داخل البلاد.

وتشير تقديرات وزارة الصحة السودانية والأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وإصابة آلاف آخرين جراء القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى. وتعتقد المنظمة الدولية أن عدد القتلى الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.