3 قتلى و4 جرحى جراء اقتحام إسرائيلي لنابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا صباح الخميس فيما أصيب أربعة آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل لوكالة «فرانس برس» بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منطقة الياسمينة بمدينة نابلس وحاصرت منزل أحد المطلوبين.

وإثر العملية أكدت وزارة الصحّة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «وصول ثلاثة شهداء جراء العدوان على البلدة القديمة في نابلس، اثنان من الشهداء تشوهت ملامحهما بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهما ممّا يصعب التعرف على هويتيهما».

قوات الاحتلال تستهدف منزلا في نابلس بالصواريخ

وأوضحت «وفا» أن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلا، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط البلدة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل المحاصر بوابل من الرصاص الحي، كما أطلقت باتجاهه عددا من صواريخ «الإنيرجا»، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن أربعة شبان أصيبوا برصاص الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط البلدة القديمة من نابلس، وجرى نقلهم إلى المستشفى.