الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» باختراق الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، قوات «الدعم السريع» باختراق الهدنة، من خلال «الاستمرار في الخروقات المعتادة التي تتمثل في القصف العشوائي لبعض المواقع وما حولها من مناطق سكنية وأعمال تخريب للمنشآت الحيوية».

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان، أن طرفي النزاع في السودان وافقا خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ في 4 مايو، ما يثير الآمال في إنهاء أسابيع من المعارك.

وقال الجيش، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن قوات الدعم عززت قوتها الموجودة بجزء من القصر الجمهوري، والتي كانت مكلفة بتأمينه قبل الأحداث الأخيرة، لافتًا إلى أن قواته تصدت للمحاولة وكبدتهم «خسائر فادحة».

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وأشار إلى أن اشتباكات جرت نهار اليوم في منطقة السوق العربي ومحيط القصر الجمهوري، انتهت بوقف تحركات «الدعم السريع» وكبدته خسائر كبيرة، منوهًا بأن القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو ويُلقب بـ«حميدتي» قامت باعتراض قوة من الشرطة قوامها عشرة أفراد على متن عربتين في منطقة السوق العربي، استشهد منهم خمسة وجرح أربعة وأسر واحد.

وأوضح الجيش أن قواته تقوم برصد تحركات لتعزيزات «المتمردين» من اتجاه الغرب إلى العاصمة وصلت حتى بارا، متهمًا إياها باستهداف «المحولات الرئيسية للكهرباء ومحطات المياه وإجبار المهندسين المدنيين بتعطيلها تحت تهديد السلاح».