  • Alwasat News
Atwasat

الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» باختراق الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 11:51 مساء
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» باختراق الهدنة
قوات مسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اتهم الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، قوات «الدعم السريع» باختراق الهدنة، من خلال «الاستمرار في الخروقات المعتادة التي تتمثل في القصف العشوائي لبعض المواقع وما حولها من مناطق سكنية وأعمال تخريب للمنشآت الحيوية».

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان، أن طرفي النزاع في السودان وافقا خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ في 4 مايو، ما يثير الآمال في إنهاء أسابيع من المعارك.

وقال الجيش، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن قوات الدعم عززت قوتها الموجودة بجزء من القصر الجمهوري، والتي كانت مكلفة بتأمينه قبل الأحداث الأخيرة، لافتًا إلى أن قواته تصدت للمحاولة وكبدتهم «خسائر فادحة».

- جوبا: الاتفاق على هدنة من سبعة أيام في السودان تبدأ في 4 مايو

وأشار إلى أن اشتباكات جرت نهار اليوم في منطقة السوق العربي ومحيط القصر الجمهوري، انتهت بوقف تحركات «الدعم السريع» وكبدته خسائر كبيرة، منوهًا بأن القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو ويُلقب بـ«حميدتي» قامت باعتراض قوة من الشرطة قوامها عشرة أفراد على متن عربتين في منطقة السوق العربي، استشهد منهم خمسة وجرح أربعة وأسر واحد.

وأوضح الجيش أن قواته تقوم برصد تحركات لتعزيزات «المتمردين» من اتجاه الغرب إلى العاصمة وصلت حتى بارا، متهمًا إياها باستهداف «المحولات الرئيسية للكهرباء ومحطات المياه وإجبار المهندسين المدنيين بتعطيلها تحت تهديد السلاح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل

مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة
مدفيديف يحرض على «تصفية» زيلينسكي بعد الهجوم المفترض على الكرملين

مدفيديف يحرض على «تصفية» زيلينسكي بعد الهجوم المفترض على الكرملين
كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي

كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي
«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها

«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها
كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي

كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي
قدمته «غوغل» و«آبل».. اقتراح جديد يكافح التتبع غير القانوني عبر «إيرتاغ»

قدمته «غوغل» و«آبل».. اقتراح جديد يكافح التتبع غير القانوني عبر «إيرتاغ»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: أخيرا انتهت بطولة الكأس 2021-2022

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: أخيرا انتهت بطولة الكأس 2021-2022
كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة
«وصمة عار».. الأمم المتحدة: 258 مليون نسمة احتاجوا مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي

«وصمة عار».. الأمم المتحدة: 258 مليون نسمة احتاجوا مساعدة غذائية عاجلة العام ...
غوارديولا يتصدى لمقارنة هالاند مع ميسي.. قائلاً: الأسطورة الأرجنتينية لا تقارن

غوارديولا يتصدى لمقارنة هالاند مع ميسي.. قائلاً: الأسطورة الأرجنتينية لا تقارن
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»

جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب أوكرانيا؟

«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب ...
بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب

بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب
الأهلي طرابلس يهزم الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة

الأهلي طرابلس يهزم الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة
مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)

مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)
حدث غير مسبوق.. الكونغرس الأميركي يحقق في أخلاقيات المحكمة العليا

حدث غير مسبوق.. الكونغرس الأميركي يحقق في أخلاقيات المحكمة العليا
كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة

كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدنمارك تقلص وجودها العسكري في العراق بدءا من 2024
الدنمارك تقلص وجودها العسكري في العراق بدءا من 2024
شكري وبوريل يبحثان التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان
شكري وبوريل يبحثان التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان
الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حدود السودان إلى دول مجاورة
الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حدود السودان إلى دول ...
شكري وبلينكن يبحثان وقفا مستداما لإطلاق النار في السودان
شكري وبلينكن يبحثان وقفا مستداما لإطلاق النار في السودان
السعودية تعلن «اقتحام» ملحقتيها الثقافية بالسودان
السعودية تعلن «اقتحام» ملحقتيها الثقافية بالسودان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
المزيد
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» باختراق الهدنة
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» باختراق الهدنة...
المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية يصل السودان
المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية يصل السودان...
قتيل و5 جرحى في غارات إسرائيلية على غزة
قتيل و5 جرحى في غارات إسرائيلية على غزة...
السعودية تعلن «اقتحام» ملحقتيها الثقافية بالسودان
السعودية تعلن «اقتحام» ملحقتيها الثقافية بالسودان...
شكري وبلينكن يبحثان وقفا مستداما لإطلاق النار في السودان
شكري وبلينكن يبحثان وقفا مستداما لإطلاق النار في السودان...
المزيد