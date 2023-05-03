السعودية تعلن «اقتحام» ملحقتيها الثقافية بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، «اقتحام مجموعة مسلحة مقر ملحقيتها الثقافية في العاصمة السودانية الخرطوم وتخريبها، والاستيلاء على بعض الممتلكات».

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن «مبنى الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم، تعرض صباح الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، وعطلت أنظمة وخوادم الملحقية».

وأعربت الخارجية السعودية عن «استنكار المملكة بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم»، ودعت إلى «احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة».

السعودية تجلي رعاياها من السودان

وفي 22 أبريل، أجلت السعودية عشرات مواطنيها ورعايا دول أخرى بحرا إلى مدينة جدة بعد إجلائهم من السودان، على خلفية استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

أوردت قناة «الإخبارية» وقتها، «وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطنا وعددا من رعايا الدول الشقيقة».

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وبعد يومين من اندلاع الاشتباكات، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في 17 أبريل، مع نظيره المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مستجدات الأزمة في السودان.

وكشف الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد أن الاتصال جاء للتشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل الجهود كافة للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها.

528 قتيلا و4599 جريحا في السودان

وأسفرت المعارك عن سقوط ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية السبت، في حصيلة يرجح أن تكون أعلى.

ومع دخول النزاع أسبوعه الثالث، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، من إيصال أول شحنة مساعدات إنسانية عن طريق الجو، وذلك إلى مدينة بورتسودان الواقعة على مسافة 850 كيلومترا إلى الشرق من الخرطوم.

وأوضحت اللجنة أن الشحنة «ضمت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال»، إلا أنها لن تكفي سوى لمعالجة 1500 جريح.

وأدت المعارك إلى نزوح داخلي وخارجي. وحسب تقديرات الأمم المتحدة، انتقل 75 ألف شخص إلى مناطق أخرى في السودان، وعبر 20 ألفا على الأقل نحو تشاد وستة آلاف نحو جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرهم إلى إثيوبيا وجنوب السودان.