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الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حدود السودان إلى دول مجاورة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 10:06 مساء
الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حدود السودان إلى دول مجاورة
موجة نزوح جماعي بسبب الحرب الدائرة في السودان. (الإنترنت)
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قال مسؤولون بالأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة هربًا من الصراع الذي اندلع الشهر الماضي بينما نزح مئات الألوف داخل البلاد.

وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أولجا سارادو في إفادة صحفية بجنيف «يقدر عدد اللاجئين الذين عبروا الآن إلى الدول المجاورة بمن في ذلك اللاجئون السودانيون بأكثر من 100 ألف لاجئ»، بحسب «رويترز».

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في الإفادة الصحفية نفسها أن 334053 شخصًا نزحوا داخل السودان منذ 15 أبريل. وقال الناطق باسم المنظمة، بول ديلون، «في حالات كثيرة، تواجه القوافل الصغيرة نوعًا ما من التحدي القائم بين الفصائل المتحاربة، وهو وضع صعب وخطير للغاية بالنسبة لأولئك الذين يشرعون في القيام بهذه الرحلات».

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ومن المتوقع أن يزور منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث السودان يوم الثلاثاء. وقال الناطق باسمه إن إحدى أولوياته هي محاولة تحسين توصيل المساعدات الإنسانية من خلال ضمانات المرور الآمن.

73 ألف شخص فروا حتى الآن من السودان
قال مسؤول في الأمم المتحدة، أمس الإثنين، إن نحو 73 ألف شخص فروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة، مثل ليبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وحذر مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رؤوف مازو، من أن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان نتيجة القتال بين الفصائل العسكرية.

وأوضح المسؤول في مؤتمر صحفي للدول الأعضاء في جنيف: «من دون حل سريع لهذه الأزمة، سنستمر في رؤية المزيد من الأشخاص يجبرون على الفرار بحثًا عن الأمان والمساعدة الأساسية»، بحسب وكالة «رويترز».

 رقم تخطيطي يبلغ 815 ألف شخص قد يفرون إلى البلدان السبعة المجاورة
وأشار «مازو» إلى أن التشاور مع جميع الحكومات والشركاء المعنيين، أسفر عن تحديد رقم تخطيطي يبلغ 815 ألف شخص قد يفرون إلى البلدان السبعة المجاورة، لافتًا إلى أن التقدير يشمل حوالي 580 ألف سوداني، مع لاجئين آخرين من جنوب السودان وأماكن أخرى.

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إنها أرسلت ست حاويات تحتوي على إمدادات إلى بورتسودان ولديها مخزونات من المساعدات تزن 30 طنًا وتنتظر في دبي لإرسالها.

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