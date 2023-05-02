  • Alwasat News
Atwasat

جوبا: الاتفاق على هدنة من سبعة أيام في السودان تبدأ في 4 مايو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 06:19 مساء
جوبا: الاتفاق على هدنة من سبعة أيام في السودان تبدأ في 4 مايو
قوات مسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان، الثلاثاء، أن طرفي النزاع في السودان وافقا خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ في 4 مايو، ما يثير الآمال في إنهاء أسابيع من المعارك.

وقالت الوزارة في بيان إن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام من 4 إلى 11 مايو»، بحسب «فرانس برس».

شهدت الخرطوم، الإثنين، غارات جوية وانفجارات ورشقات نارية رغم هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وافق عليها الجيش وقوات الدعم السريع، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن السودان بات على شفا «كارثة» إنسانية ومئات الآلاف قد يفرون منه.

 الاشتباكات الدامية تدخل أسبوعها الثالث
وأدت الاشتباكات الدامية التي دخلت أسبوعها الثالث إلى نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة مثل مصر وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

-  المعارك تحتدم في الخرطوم وسط تحذيرات أممية من «كارثة»
- بعد الفرار.. لاجئات سودانيات بلا مأوى في تشاد
- حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن «أكثر من 800 ألف شخص» قد يفرون من السودان. وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على «تويتر» قائلا: «نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى مزيد الناس يُجبرون على الفرار من السودان بحثًا عن الأمان».

هدير الطائرات المقاتلة في الخرطوم
وأفاد سكان في الخرطوم بأنهم استيقظوا، الإثنين، على هدير الطائرات المقاتلة، في حين تحدث آخرون عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة التي يناهز تعدادها خمسة ملايين نسمة.

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، موافقتهما على تمديد وقف لإطلاق النار كان من المقرر أن ينتهي منتصف ليل الأحد-الإثنين (22:00 ليل الأحد ت غ).

لكن الهدنة الأخيرة بقيت هشة كسابقاتها من محاولات التهدئة التي جرى التوافق عليها منذ اندلاع النزاع بين الحليفين السابقين في 15 أبريل والذي أغرق السودان في فوضى حصدت مئات القتلى ودفعت عشرات الآلاف للمغادرة أو النزوح.

الأمم المتحدة تحذر من «كارثة» في السودان
ويرى الخبراء أن اتفاقات وقف النار تهدف خصوصًا إلى ضمان أمن طرق إجلاء الرعايا الأجانب، والسماح بمواصلة بعض الجهود الدبلوماسية التي تقودها أطراف خارجية في ظل رفض القائدين العسكريين التواصل بشكل مباشر.

ويبدو أن كل محاولات الحل تصطدم بصراع النفوذ الشخصي بين البرهان ودقلو واللذين كانا قد أطاحا معا في 2021 بشركائهما المدنيين بعدما تقاسما السلطة معهم منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في العام 2019.

ودقت الأمم المتحدة جرس الإنذار من تحول الوضع إلى مأساة إنسانية. وقال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوغاريك إن «الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين»، مبديا «قلقه الكبير».

وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس قرر أن يرسل «فورا إلى المنطقة» رئيس الوكالة الإنسانية للمنظمة الأممية مارتن غريفيث «في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة

كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة
كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة

كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة
«سامسونغ» تمنع جزءا من موظفيها من استخدام «تشات جي بي تي»

«سامسونغ» تمنع جزءا من موظفيها من استخدام «تشات جي بي تي»
ارتفاع الطلب يجبر «فولفو» على وقف حجز «EX90»

ارتفاع الطلب يجبر «فولفو» على وقف حجز «EX90»
متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم

متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم
مشوار الأهلي طرابلس والأخضر قبل نهائي كأس ليبيا في «رادس»

مشوار الأهلي طرابلس والأخضر قبل نهائي كأس ليبيا في «رادس»
الشاوش: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس سابقة غريبة

الشاوش: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس سابقة غريبة
الشويهدي يقدم مقترحا جديدا لإنشاء صندوق التضامن الخاص بالنادي الأهلي بنغازي

الشويهدي يقدم مقترحا جديدا لإنشاء صندوق التضامن الخاص بالنادي الأهلي بنغازي
«فيفا» يهدد مونديال السيدات 2023 بالتعتيم التلفزيوني في أوروبا

«فيفا» يهدد مونديال السيدات 2023 بالتعتيم التلفزيوني في أوروبا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا

ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
من يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم.. الأخضر أم الأهلي طرابلس؟

من يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم.. الأخضر أم الأهلي طرابلس؟
اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الصالات

اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الصالات
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)

وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة ...
اتحاد الشغل التونسي يشيد برفض قيس «إملاءات» صندوق النقد ويشكّك بجدوى المفاوضات معه

اتحاد الشغل التونسي يشيد برفض قيس «إملاءات» صندوق النقد ويشكّك بجدوى المفاوضات ...
شاهد «في التسعين».. حكاية نهائي كأس ليبيا تتكرر بعد 47 عامًا

شاهد «في التسعين».. حكاية نهائي كأس ليبيا تتكرر بعد 47 عامًا
طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند

طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند
المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان

المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين

مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المعارك تحتدم في الخرطوم وسط تحذيرات أممية من «كارثة»
المعارك تحتدم في الخرطوم وسط تحذيرات أممية من «كارثة»
75 عاما «نكبة».. الفلسطينيون يتذكرون ويتمسكون بالعودة
75 عاما «نكبة».. الفلسطينيون يتذكرون ويتمسكون بالعودة
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية تقدر بـ1.5 مليار دولار
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية تقدر ...
المفقودون في السودان: مصائر مجهولة.. وأسر مزقتها المعارك
المفقودون في السودان: مصائر مجهولة.. وأسر مزقتها المعارك
قصف إسرائيلي على غزة وإطلاق صواريخ إضافية من القطاع
قصف إسرائيلي على غزة وإطلاق صواريخ إضافية من القطاع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
المزيد
الدنمارك تقلص وجودها العسكري في العراق بدءا من 2024
الدنمارك تقلص وجودها العسكري في العراق بدءا من 2024...
جوبا: الاتفاق على هدنة من سبعة أيام في السودان تبدأ في 4 مايو
جوبا: الاتفاق على هدنة من سبعة أيام في السودان تبدأ في 4 ......
مصر تجدد الدعوة لطرفي الصراع في السودان لتثبيت الهدنة وبدء حوار جاد
مصر تجدد الدعوة لطرفي الصراع في السودان لتثبيت الهدنة وبدء ......
قصف إسرائيلي على غزة وإطلاق صواريخ إضافية من القطاع
قصف إسرائيلي على غزة وإطلاق صواريخ إضافية من القطاع...
المفقودون في السودان: مصائر مجهولة.. وأسر مزقتها المعارك
المفقودون في السودان: مصائر مجهولة.. وأسر مزقتها المعارك...
المزيد