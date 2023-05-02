جوبا: الاتفاق على هدنة من سبعة أيام في السودان تبدأ في 4 مايو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان، الثلاثاء، أن طرفي النزاع في السودان وافقا خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ في 4 مايو، ما يثير الآمال في إنهاء أسابيع من المعارك.

وقالت الوزارة في بيان إن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام من 4 إلى 11 مايو»، بحسب «فرانس برس».

شهدت الخرطوم، الإثنين، غارات جوية وانفجارات ورشقات نارية رغم هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وافق عليها الجيش وقوات الدعم السريع، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن السودان بات على شفا «كارثة» إنسانية ومئات الآلاف قد يفرون منه.

الاشتباكات الدامية تدخل أسبوعها الثالث

وأدت الاشتباكات الدامية التي دخلت أسبوعها الثالث إلى نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة مثل مصر وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

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وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن «أكثر من 800 ألف شخص» قد يفرون من السودان. وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على «تويتر» قائلا: «نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى مزيد الناس يُجبرون على الفرار من السودان بحثًا عن الأمان».

هدير الطائرات المقاتلة في الخرطوم

وأفاد سكان في الخرطوم بأنهم استيقظوا، الإثنين، على هدير الطائرات المقاتلة، في حين تحدث آخرون عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة التي يناهز تعدادها خمسة ملايين نسمة.

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، موافقتهما على تمديد وقف لإطلاق النار كان من المقرر أن ينتهي منتصف ليل الأحد-الإثنين (22:00 ليل الأحد ت غ).

لكن الهدنة الأخيرة بقيت هشة كسابقاتها من محاولات التهدئة التي جرى التوافق عليها منذ اندلاع النزاع بين الحليفين السابقين في 15 أبريل والذي أغرق السودان في فوضى حصدت مئات القتلى ودفعت عشرات الآلاف للمغادرة أو النزوح.

الأمم المتحدة تحذر من «كارثة» في السودان

ويرى الخبراء أن اتفاقات وقف النار تهدف خصوصًا إلى ضمان أمن طرق إجلاء الرعايا الأجانب، والسماح بمواصلة بعض الجهود الدبلوماسية التي تقودها أطراف خارجية في ظل رفض القائدين العسكريين التواصل بشكل مباشر.

ويبدو أن كل محاولات الحل تصطدم بصراع النفوذ الشخصي بين البرهان ودقلو واللذين كانا قد أطاحا معا في 2021 بشركائهما المدنيين بعدما تقاسما السلطة معهم منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في العام 2019.

ودقت الأمم المتحدة جرس الإنذار من تحول الوضع إلى مأساة إنسانية. وقال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوغاريك إن «الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين»، مبديا «قلقه الكبير».

وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس قرر أن يرسل «فورا إلى المنطقة» رئيس الوكالة الإنسانية للمنظمة الأممية مارتن غريفيث «في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان».