  • Alwasat News
Atwasat

المفقودون في السودان: مصائر مجهولة.. وأسر مزقتها المعارك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 12:48 مساء
المفقودون في السودان: مصائر مجهولة.. وأسر مزقتها المعارك
جنود سودانيون يستريحون قرب مدرعتهم في الخرطوم، 30 أبريل 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

عندما توقف الشاب السوداني أيمن أبوعركي وعمه حسام عن الرد على هاتفيهما لجأت عائلتهما إلى «فيسبوك»، حيث سرعان ما وصلتها عبر الموقع صورة لسيارة وقد اخترقها الرصاص من كل مكان وبداخلها جثتان.

وعلى هذه الصورة التي تلقتها الأسرة من أحد المدونين، كان رقم السيارة واضحا، وهو مطابق لرقم تلك التي استقلها الرجلان «وذهبا بها لشراء مياه» وسط المعارك في 16 أبريل، حسب ما قال لوكالة «فرانس برس» قريب لهما طالبا عدم الكشف عن هويته.

وقُتل الرجلان غداة اندلاع المعارك بين الجيش بقيادة، عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي».

«معارك دون سابق إنزار»
واندلعت المعارك بين حليفي الأمس وعدوي اليوم في العشر الأواخر من رمضان من دون سابق إنذار، الأمر الذي لم يمكن الأسر السودانية من التزود بما يكفيها من مؤونة كافية من الطعام والمياه.

وبسبب نفاد المياه لم يجد الشاب وعمه بدا من المخاطرة بحياتهما والخروج تحت الغارات الجوية ونيران المدفعية والبنادق الآلية لجلب الماء لعائلتهما.

وفي خضم المعارك في الخرطوم، المدينة التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة وحيث انقطعت الكهرباء والمياه الجارية بصورة شبه تامة، باتت شبكات التواصل الاجتماعي أداة تواصل ثمينة للسكان المحبوسين داخل منازلهم خوفا من الأعيرة الطائشة.

وعلى «فيسبوك» و«تويتر» أصبحت الأسر التي انقطعت الاتصالات بينها وبين أبنائها، تطلق نداءات استغاثة ودعوات للمساعدة على أمل أن تجد من لديه أي معلومة عن أحبائها المفقودين.

إعلانات عن مفقودين في السودان
من بين هؤلاء الطبيبة هبة التي فقدت والدها في 23 أبريل بعدما «خرج لشراء بعض الأدوية الضرورية من الصيدلية؛ لأنه مصاب بأمراض مزمنة، لكنه لم يعد».

وتضيف الطبيبة لـ«فرانس برس»، أن والدها «شخص مسالم ولا ميول سياسية له»، مشيرة إلى أن «عمليات البحث عنه ما زالت مستمرة وأتمنى أن يكون بخير وفي مكان آمن».

وتظهر منشورات على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» عشرات الإعلانات عن مفقودين، معظمهم لرجال وأطفال فقدوا في ظروف مختلفة منذ اليوم الأول للاشتباكات.

- السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية تقدر بـ1.5 مليار دولار
- المعارك تحتدم في الخرطوم وسط تحذيرات أممية من «كارثة»
- عشرات الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة من بينها ليبيا
- حمدوك: أي حرب أهلية في السودان ستجعل ما حدث في ليبيا «مبارزات صغيرة»
- بعد الفرار.. لاجئات سودانيات بلا مأوي في تشاد
- حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»

وإزاء العدد الكبير لهذه الأسر، قررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان قبل أيام تخصيص خط هاتفي للإبلاغ عن المفقودين.

حكاية سودانية فقدت شقيقها
وفقدت منيرة شقيقها الأكبر بابكر أدوين الذي يعمل في مصنع بمنطقة الخرطوم بحري (شمال العاصمة)، في اليوم الأول للاشتباكات. وتروي لـ«فرانس برس» أن آخر تواصل بينها وبين شقيقها كان عبر مكالمة هاتفية يوم السبت 15 أبريل طلب منها خلالها إبلاغ زوجته وأطفاله الستة بأنه بخير وسيغادر المصنع للعودة إلى منزله بأم درمان.

لكنه لم يعد، وظلت أسرته بلا أخبار عنه. وإزاء هذا الوضع قررت منيرة تبليغ «مفقود»، وهي مبادرة عبر الإنترنت لمساعدة الأسر على معرفة مصير أبنائها المفقودين. وبعد أن أبلغت «مفقود» بشأن شقيقها، تلقت في 27 أبريل اتصالا هاتفيا من المبادرة.

وتقول للوكالة: «لقد أبلغوني بأنه جرى العثور عليه مقتولا برصاصتين، ولم نستطع تسلم جثمانه المتحفظ عليه حتى الآن في المسجد الكبير بمنطقة السوق العربي وذلك لصعوبة إخراجه من هناك، لكننا على تواصل مع إمام المسجد».

وتوضح أن «قوات الجيش في إحدى نقاط التفتيش أرغمت اثنين من أشقائي على العودة أثناء محاولتهما الذهاب لتسلم الجثمان ودفنه بسبب صعوبة الأوضاع والاشتباكات».

250 مفقودا في الخرطوم
وتشكلت مبادرة «مفقود» في العام 2019 لمساعدة أسر المتظاهرين الذين فُقد أثرهم في أعقاب قمع الجيش وقوات الدعم السريع لاعتصام نظمه يومها متظاهرون مطالبون بالديموقراطية أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة.

وتقدر أعداد المفقودين المدنيين حاليا في ولاية الخرطوم منذ اندلاع القتال بـ250 شخصا، معظمهم من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، حسب المتحدث باسم المبادرة مصعب كمال.

وأوضح كمال أنه «خلال الأسبوع الأول من الاشتباكات نشرت حالات لمفقودين «يقدر عددهم بحوالي 100 إلى 150 شخصا يوميا، خصوصا أن المعارك بدأت بصورة مفاجئة من دون تحذير».

وأضاف أن «هؤلاء لا تنطبق عليهم شروط المفقودين، بل تقطعت بهم السبل وحالت الاشتباكات دون وصولهم إلى ذويهم ومنازلهم بسهولة»، وتابع أنه «خلال الأسبوع الثاني من الاشتباكات نشرت حالات للمفقودين بصورة أكثر دقة، بواقع 10 إلى 15 مفقودا يوميا»، وأوضح أن «بعضا ممن جرى العثور عليهم كانوا معتقلين» لدى قوات الدعم السريع أو الجيش.

وتعمل المبادرة حاليا على توسيع جهودها للبحث عن المفقودين، إلا أن الظروف الراهنة تمنعها من العمل بكفاءة خصوصا أن هناك أعدادا كبيرة من الجثث في الشوارع لا يمكن الوصول إليها وبالتالي يستحيل إحصاؤها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم.. الأخضر أم الأهلي طرابلس؟

من يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم.. الأخضر أم الأهلي طرابلس؟
اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الصالات

اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الصالات
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)

وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة ...
اتحاد الشغل التونسي يشيد برفض قيس «إملاءات» صندوق النقد ويشكّك بجدوى المفاوضات معه

اتحاد الشغل التونسي يشيد برفض قيس «إملاءات» صندوق النقد ويشكّك بجدوى المفاوضات ...
شاهد «في التسعين».. حكاية نهائي كأس ليبيا تتكرر بعد 47 عامًا

شاهد «في التسعين».. حكاية نهائي كأس ليبيا تتكرر بعد 47 عامًا
طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند

طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند
المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان

المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين

مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»

انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»
20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية

20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية
عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب

عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب
«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار 2007

«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار...
أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»

أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»
كاريكاتير حليم - يوم العمال!

كاريكاتير حليم - يوم العمال!
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتحاد الشغل التونسي يشيد برفض قيس «إملاءات» صندوق النقد ويشكّك بجدوى المفاوضات معه
اتحاد الشغل التونسي يشيد برفض قيس «إملاءات» صندوق النقد ويشكّك ...
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ...
إطلاق صواريخ من غزة عقب وفاة أسير فلسطيني لدى الاحتلال
إطلاق صواريخ من غزة عقب وفاة أسير فلسطيني لدى الاحتلال
روسيا تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان
روسيا تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان
المعارك تحتدم في الخرطوم وسط تحذيرات أممية من «كارثة»
المعارك تحتدم في الخرطوم وسط تحذيرات أممية من «كارثة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
المزيد
المفقودون في السودان: مصائر مجهولة.. وأسر مزقتها المعارك
المفقودون في السودان: مصائر مجهولة.. وأسر مزقتها المعارك...
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية تقدر بـ1.5 مليار دولار
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية ......
75 عاما «نكبة».. الفلسطينيون يتذكرون ويتمسكون بالعودة
75 عاما «نكبة».. الفلسطينيون يتذكرون ويتمسكون بالعودة...
المعارك تحتدم في الخرطوم وسط تحذيرات أممية من «كارثة»
المعارك تحتدم في الخرطوم وسط تحذيرات أممية من «كارثة»...
روسيا تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان
روسيا تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان...
المزيد