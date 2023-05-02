السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية تقدر بـ1.5 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتّحدة، الثلاثاء، أن برامجها المخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمن حتى اليوم سوى 14% من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام، وبالتالي فهي ما زالت بحاجة إلى 1.5 مليار دولار، لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك.

من جهة ثانية، قال ناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة، خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف إن المعارك الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع أجبرت أكثر من 334 ألف شخص على النزوح داخل البلاد.

تحذير من فرار أكثر من 800 ألف شخص من السودان

وأمس الإثنين، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن «أكثر من 800 ألف شخص» قد يفرون من السودان جراء القتال الدائر حاليا في هذا البلد.

وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على «تويتر»، قائلا «نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى المزيد من الناس يُجبرون على الفرار من السودان بحثا عن الأمان»، حسب «فرانس برس».

وأدت المعارك إلى نزوح داخلي وخارجي. وحسب تقديرات الأمم المتحدة فقد عبر 20 ألفا على الأقل نحو تشاد وستة آلاف نحو جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرهم إلى إثيوبيا وجنوب السودان. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد أبدت خشيتها من أن تدفع المعارك لفرار ما يصل إلى 270 ألفا نحو تشاد وجنوب السودان.

وتطال الاشتباكات 12 من الولايات الـ18 في السودان الذي يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة. وأسفرت المعارك عما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية السبت، في حصيلة يرجح أن تكون أعلى.

تحذير أممي من مأساة إنسانية

ودقت الأمم المتحدة جرس الإنذار من تحول الوضع إلى مأساة إنسانية، إذ قال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، إن «الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين»، مبديا «قلقه الكبير».

وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس، قرر أن يرسل «فورا إلى المنطقة» رئيس الوكالة الإنسانية للمنظمة الأممية مارتن غريفيث «في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان».

وأكد غريفيث أنه في طريقه إلى المنطقة «لدراسة كيف يمكننا أن نقدم مساعدة فورية»، معتبرا أن «الوضع الإنساني يقترب من نقطة اللا عودة» في بلاد كانت تعد من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل تفجر النزاع الأخير، وحذر من أن النهب الذي تعرضت له مكاتب المنظمات الإنسانية ومستودعاتها «استنزف غالبية مخزوناتنا».