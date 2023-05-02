المعارك تحتدم في الخرطوم وسط تحذيرات أممية من «كارثة»

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت الخرطوم، الإثنين، غارات جوية وانفجارات ورشقات نارية رغم هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وافق عليها الجيش وقوات الدعم السريع، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن السودان بات على شفا «كارثة» إنسانية ومئات الآلاف قد يفرون منه.

وأدت الاشتباكات الدامية التي دخلت أسبوعها الثالث إلى نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة مثل مصر وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، وفق وكالة «فرانس برس».

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن «أكثر من 800 ألف شخص» قد يفرون من السودان. وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على «تويتر» قائلا: «نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى مزيد الناس يُجبرون على الفرار من السودان بحثا عن الأمان».

هدير الطائرات المقاتلة في الخرطوم

وأفاد سكان في الخرطوم بأنهم استيقظوا، الإثنين، على هدير الطائرات المقاتلة، في حين تحدث آخرون عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة التي يناهز تعدادها خمسة ملايين نسمة.

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، موافقتهما على تمديد وقف لإطلاق النار كان من المقرر أن ينتهي منتصف ليل الأحد-الإثنين (22:00 ليل الأحد ت غ).

لكن الهدنة الأخيرة بقيت هشة كسابقاتها من محاولات التهدئة التي جرى التوافق عليها منذ اندلاع النزاع بين الحليفين السابقين في 15 أبريل والذي أغرق السودان في فوضى حصدت مئات القتلى ودفعت عشرات الآلاف للمغادرة أو النزوح.

الأمم المتحدة تحذر من «كارثة» في السودان

ويرى الخبراء أن اتفاقات وقف النار تهدف خصوصا الى ضمان أمن طرق إجلاء الرعايا الأجانب، والسماح بمواصلة بعض الجهود الدبلوماسية التي تقودها أطراف خارجية في ظل رفض القائدين العسكريين التواصل بشكل مباشر.

ويبدو أن كل محاولات الحل تصطدم بصراع النفوذ الشخصي بين البرهان ودقلو، واللذين كانا قد أطاحا معا في 2021 بشركائهما المدنيين بعدما تقاسما السلطة معهم منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في العام 2019.

ودقت الأمم المتحدة جرس الإنذار من تحول الوضع إلى مأساة إنسانية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك إن «الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين»، مبديا «قلقه الكبير».

وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس قرر أن يرسل «فورا إلى المنطقة» رئيس الوكالة الإنسانية للمنظمة الأممية مارتن غريفيث «في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان».

وأكد غريفيث أنه في طريقه إلى المنطقة «لدراسة كيف يمكننا أن نقدم مساعدة فورية»، معتبرا أن «الوضع الإنساني يقترب من نقطة اللاعودة» في بلد كان يعد من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل تفجر النزاع الأخير، وحذر من أن النهب الذي تعرضت له مكاتب المنظمات الإنسانية ومستودعاتها «استنزف غالبية مخزوناتنا».

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«كارثة» صحية في السودان

وتحولت الأزمة الصحية التي كان يعانيها السودان قبل اندلاع القتال الى «كارثة بكل معنى الكلمة»، حسب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط أحمد المنظري.

وأوضح المنظري أن قبل المعارك الأخيرة «مر النظام الصحي في السودان كما هو معروف بسنوات من الأزمات المختلفة ما عرضه للكثير من الهشاشة والضعف الحقيقي، ضعف بكل ما تعنيه الكلمة من حيث البنى التحتية، أي المستشفيات أو مراكز رعاية صحية أولية بمختلف مستوياتها في عموم السودان».

وتابع: «هناك فعلا نقص حقيقي في الكادر الطبي وخصوصا بعد ظهور هذه الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين (...) وخصوصا الكادر الطبي المتخصص على سبيل المثال في الجراحة والتخدير»، وأشار إلى أن «23% من المستشفيات في الخرطوم تعمل بشكل جزئي في حين تعمل 16% فقط بكامل طاقتها».

528 قتيلا و4599 جريحا في السودان

وأسفرت المعارك عن سقوط ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية السبت، في حصيلة يرجح أن تكون أعلى.

ومع دخول النزاع أسبوعه الثالث، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، من إيصال أول شحنة مساعدات إنسانية عن طريق الجو، وذلك إلى مدينة بورتسودان الواقعة على مسافة 850 كيلومترا إلى الشرق من الخرطوم.

وأوضحت اللجنة أن الشحنة «ضمت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال»، إلا أنها لن تكفي سوى لمعالجة 1500 جريح.

وأدت المعارك إلى نزوح داخلي وخارجي. وحسب تقديرات الأمم المتحدة، انتقل 75 ألف شخص إلى مناطق أخرى في السودان، وعبر 20 ألفا على الأقل نحو تشاد وستة آلاف نحو جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرهم إلى إثيوبيا وجنوب السودان.

وضع «خطير» في دارفور

وقاد دقلو ميليشيات «الجنجويد» التي شكلها البشير لدعم قواته في الحرب الدامية التي شهدها إقليم دارفور (غرب) اعتبارا من العام 2003، في مواجهة متمردين ينتمون إلى أقليات إتنية. وتطورت هذه المجموعات لاحقا إلى قوات الدعم التي أنشئت رسميا في 2013.

وحسب الأمم المتحدة، قتل زهاء 100 شخص منذ الإثنين الماضي في غرب دارفور حيث الوضع «خطير»، وفق المنظمة الدولية. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن «القبائل تسعى للتسلح» في المنطقة.

وتتزايد أعمال النهب والتدمير وإضرام الحرائق بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، حسب منظمة أطباء بلا حدود التي اضطرت إلى «وقف كل أعمالها تقريبا في غرب دارفور»؛ بسبب العنف، حسب ما قال نائب مدير المنظمة في السودان سيلفان بيرون.