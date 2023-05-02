إطلاق صواريخ من غزة عقب وفاة أسير فلسطيني لدى الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق مسلحون فلسطينيون في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء عددا من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق الاحتلال الإسرائيلي عقب الإعلان عن وفاة القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 87 يوما.



وقال شهود عيان إنهم شاهدوا «رشقة من الصواريخ جرى إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل في غلاف قطاع غزة». وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن «صفارات الإنذار دوت في منطقة كيبوتس سعد» القريبة من حدود غزة. وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لوكالة فرانس برس «استشهد عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال».



من جهتها، قالت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي في بيان «توفي صباح اليوم معتقل أمني متهم بارتكاب جرائم إرهابية ومضرب عن الطعام منذ 5 فبراير 2023». وبثت حركة الجهاد الإسلامي خبر وفاة خضر عبر إذاعة القدس التابعة لها. وقال القيادي في الحركة ماهر الأخرس للإذاعة «إن الفصائل الفلسطينية لن تسكت عن هذه الجريمة، ويجب أن يدفع الاحتلال الثمن على هذه الجريمة».

كما قالت الحركة في بيان إن «القائد الشيخ خضر عدنان (أبوعبدالرحمن) الذي ارتقى شهيدا في جريمة يتحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، فالاحتلال الصهيوني الذي اعتقله وتنكر لمعاناته، ومارس بحقه أبشع الجرائم مستخدما أدواته القذرة من محاكم زائفة وأجهزة أمن إرهابية ونيابة عسكرية مجرمة، سيدفع ثمن هذه الجريمة».



وعدنان (45 عاما) أسير لدى إسرائيل منذ أوائل فبراير، وقد خاض إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، وأعلن عن وفاته وهو في سجن الرملة. أما حركة حماس الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة فحمّلت «الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية المسؤولية الكاملة عن اغتيال القائد خضر عدنان». وأكدت على لسان الناطق باسمها حازم قاسم أن «الاحتلال وحكومته الفاشية حتما سيدفعون الثمن ... ولا بد من ملاحقتها على جرائمها».



وفي رام الله، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن «الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه نفذوا جريمة اغتيال متعمدة بحق» عدنان. وبحسب اشتية جرى ذلك من خلال «رفض طلب الإفراج عنه وإهماله طبيا وإبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي».



من جانبه، حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إسرائيل «المسؤولية الكاملة». وقال الشيخ عبر حسابه على تويتر إن عدنان «استشهد... نتيجة الإهمال والاعتقال القسري».

أول فلسطيني يستشهد في إضراب

وفقا لفارس فإن خضر عدنان «أول فلسطيني يستشهد نتيجة إضرابه عن الطعام وتجاهل مطالبه من قبل سلطات الاحتلال». وأكدت عدة مؤسسات فلسطينية وفاة 237 فلسطينيا وهم رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية.

بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، اعتقل عدنان عشر مرات قضى خلالها فترات متفاوتة وسبق أن خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام انتهى بالإفراج عنه. في وقت سابق الأسبوع الماضي أكدت زوجته رندة موسى لوكالة فرانس برس أن زوجها أضرب عدة مرات أثناء اعتقاله.



وأشارت إلى أنه «يرفض أي مدعمات والخضوع للفحوص الطبية فهو في زنزانة وفي ظروف اعتقال صعبة للغاية». وبحسب الزوجة «رفضوا (الجانب الإسرائيلي) نقله إلى مستشفى مدني ورفضوا السماح لمحامية بزيارته». لكن طبيبة من منظمة أطباء لحقوق الإنسان زارت عدنان في الأسر قبل أيام. وحذرت المنظمة من أن عدنان «يواجه الموت الوشيك» وهناك حاجة «لنقله إلى المستشفى على وجه السرعة».



وشرحت المنظمة في بيان وزعته الإثنين وضع عدنان مشيرة إلى أن «يتحرك بصعوبة ولديه صعوبة في الحديث، يبدو شاحبا وضعيفا ومنهكا بشكل خطير».