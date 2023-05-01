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المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 05:52 مساء
المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان
سودانيون يفرون من المعارك الدائرة. (الإنترنت)
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حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين من أنّ «أكثر من 800 ألف شخص» قد يفرّون من السودان جرّاء القتال الدائر حالياً في هذا البلد.

وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على تويتر «نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى المزيد من الناس يُجبرون على الفرار من السودان بحثاً عن الأمان»، بحسب «فرانس برس».

 75 ألف شخص يتنتقلون الى مناطق أخرى في السودان
وأدت المعارك إلى نزوح داخلي وخارجي. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، انتقل 75 ألف شخص إلى مناطق أخرى في السودان، وعبر 20 ألفًا على الأقل نحو تشاد وستة آلاف نحو جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرهم إلى إثيوبيا وجنوب السودان. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أبدت خشيتها من أن تدفع المعارك لفرار ما يصل إلى 270 ألفا نحو تشاد وجنوب السودان.

وتطال الاشتباكات 12 من ولايات الـ18 في السودان الذي يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة. وأسفرت المعارك عما لا يقل عن 528 قتيلًا و4599 جريحًا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية السبت، في حصيلة يرجح أن تكون أعلى.

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ومع دخول النزاع أسبوعه الثالث، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد من إيصال أول شحنة مساعدات إنسانية عن طريق الجو، وذلك إلى مدينة بورتسودان الواقعة على مسافة 850 كلم إلى الشرق من الخرطوم.

وأوضحت اللجنة أن الشحنة «ضمّت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال»، إلا أنها لن تكفي سوى لمعالجة «1500 جريح».

«كارثة بكل معنى الكلمة»
وتحولت الأزمة الصحية التي كان يعانيها السودان قبل اندلاع القتال منتصف الشهر الماضي إلى «كارثة بكل معنى الكلمة»، بحسب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط أحمد المنظري.

أوضح المنظري أن قبل المعارك الأخيرة «مرّ النظام الصحي في السودان كما هو معروف بسنوات من الأزمات المختلفة مما عرّضه للكثير من الهشاشة والضعف الحقيقي، ضعف بكل ما تعنيه الكلمة من حيث البنى التحتية، أي المستشفيات أو مراكز رعاية صحية أولية بمختلف مستوياتها في عموم السودان».

وتابع «هناك فعلا نقص حقيقي في الكادر الطبي وخصوصًا بعد ظهور هذه الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين ... وخصوصًا الكادر الطبي المتخصص على سبيل المثال في الجراحة والتخدير». وأشار الى أن «23% من المستشفيات في الخرطوم تعمل بشكل جزئي في حين تعمل 16% فقط بكامل طاقتها».

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