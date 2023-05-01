  • Alwasat News
Atwasat

20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 04:42 مساء
20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية
لاجئون سودانيون في تشاد في بلدة كوفرون. (أ ف ب)
alwasat radio

 

يعبر مئات أو حتى آلاف السودانيين، معظمهم من النساء والأطفال، يومياً المجرى المائي الجاف الحدودي الصغير للجوء إلى تشاد على ظهور الحمير أو الخيل أو على عربات أو حتى سيراً على الأقدام.

في بداية شهر مايو، وجد 20 ألفاً منهم على الأقل ملاذاً في مخيّم موقت في قرية كوفرون التشادية، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تهتم برعايتهم بأفضل ما يمكن مع وكالات أممية أخرى ومنظمات غير حكومية، وفق «فرانس برس».

على بعد مئات الأمتار من الموقع باتجاه الشرق، تقع ولاية غرب دارفور إحدى الولايات السودانية الأكثر تضرّراً، إلى جانب الخرطوم، من الحرب التي يخوضها الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ 15 أبريل.

أيادٍ فارغة 
فرّ معظم اللاجئين من قرية تنديلتي الصغيرة، الواقعة على بعد حوالي عشرين كيلومتراً من كفرون، وسط المعارك العنيفة. ووصل معظمهم خالي الوفاض، في مؤشر على سرعة نزوحهم الجماعي من غرب دارفور، حيث أحصت الأمم المتحدة حوالي مئة قتيل منذ أسبوع.

وحمل آخرون بعض الأشياء وبعض الطعام، فيما ساروا تحت أشعة الشمس الحارقة بحثاً عن ملاذ في ظلال أشجار السنط الكبيرة والقليلة، حيث أُقيمت ملاجئ موقتة. وفيما يتوزّعون في مجموعات صغيرة على مساحة كيلومترين، يستخدم البعض منهم مئزراً ووشاحاً لتفادي أشعّة الشمس. 

- غوتيريس يوفد مسؤولا كبيرا متحدثا عن وضع غير مسبوق في السودان
- الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعلنان تمديد الهدنة رغم تواصل خرقها

بنى محمد حسن حمد له ولزوجته وأبنائه الـ11، غرفة موقتة تحت شجرة بجدران من القش وسقف من القماش. ووصل هذا الحائك الذي يبلغ من العمر 52 عاماً إلى كوفرون قبل أسبوعين بعد فراره من تنديلتي.

يروي بصوت مرتعش بينما تبلّلت عيناه بالدموع، «هاجمت قوات الدعم السريع في الصباح الباكر، أحرقوا منازلنا ودمّروا كلّ شيء في طريقهم، أخذت أطفالي لعبور الحدود». ويضيف «الآن، لم يبقَ لدي شيء لأُطعم أطفالي، لا يوجد عمل، وقد استولى المهاجمون على آلات الخياطة الخاصة بي». ويقول محمد «لم نحصل على شيء من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين». 

 فرار من  الهجمات التى شنّتها قوات الدعم السريع
تقول بُسّينة محمد عربي (37 عاماً) وهي لاجئة أخرى إلى كوفرون «لقد هاجموا قريتنا وعندما أراد البعض منّا مغادرة منازلهم، قتلوهم، ثلاثة أو أربعة منهم».  وقال جميع اللاجئين الذين قابلتهم «فرانس برس» إنّ الهجمات شنّتها قوات الدعم السريع. 

وتحدّق هينيت إسحاق أبكر (17 عاماً) في الفراغ. وتقول الفتاة الشابة «كان لدي الوقت فقط لأخذ شهادتي التي تسمح لي بالذهاب إلى الجامعة، قبل الفرار مع أخي الصغير وأختي الصغيرة». وتضيف وهي تبكي «لا أعرف أين أمي وأبي».

من جهتها، تقول أشاي إدريس وهي امرأة في الثلاثين من عمرها «كنت في السوق حيث أبيع القهوة عندما اندلعت الأحداث». وتضيف «كان لدي الوقت فقط للملمة أشيائي والفرار باتجاه الحدود مثل الآخرين». وتتابع «الحمد لله، لقد استأنفت نشاطي وأقوم بإعداد القهوة لبيعها وهذا يسمح لي بتلبية احتياجاتي الصغيرة في هذا المكان».

اليونيسف تستخدم مخزوناً للطوارئ لإغاثة اللاجئين
يتوجّه اللاجئون اليائسون إلى العاملين في المجال الإنساني، ولكن يبدو أنّ هؤلاء مثقلون أيضاً، على بعد أكثر من 800 كيلومتر شرق نجامينا. وتقوم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بتوزيع مساعدات طبية مع أواني مطبخ وبطانيات وحصير على وجه الخصوص.

ويقول دونايغ لو دو المسؤول عن الاتصالات في اليونيسف في تشاد، «نستخدم مخزوناً للطوارئ لإغاثة اللاجئين الذين يأتون بأعداد هائلة، في واحدة من المناطق الأكثر حرماناً في العالم من حيث المياه والمراكز الصحية».

من جهتها، أنشأت منظمة Première Urgence» Internationale» مركزاً طبياً موقتاً في كوفرون. ويعمل هناك ثلاثة من العاملين الصحيين يومياً حيث يحاولون تقديم الاستشارات، بشكل أساسي للنساء والأطفال وكبار السن.

مخاوف من تحول الوضع الإنساني بسرعة إلى كارثة في كوفرون
ويقول ندومباي ثيرتوس مدير المنظمة في المكان، إنّ حوالى مئة إلى مئتي شخص يزورونهم يومياً. ويضيف أنّ «الأمراض الرئيسية هي أمراض الجهاز التنفسي والتهاب المعدة وسوء التغذية». 

يخشى العاملون في المجال الإنساني من أنّ يتحول الوضع الإنساني بسرعة إلى كارثة في كوفرون. ويقول بريس ديغلا منسّق الطوارئ في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تشاد «إذا لم نتحرّك الآن، سيكون الأوان قد فات. سيأتي موسم الأمطار في غضون أسابيع.. سيتمّ إغلاق الطريق وسيُحاصر اللاجئون هنا. علينا بالتأكيد المساعدة في ما يتعلّق بالمياه والصحة والمأوى في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى الغذاء».

بدوره، يقول جان بول هابامونغو مسؤول العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شرق البلاد، «دعونا لا نغفل أنّ لدينا نصف مليون لاجئ سوداني في تشاد» منذ ما قبل الصراع الأخير. وقد يستمر وصول آلاف اللاجئين الآخرين إلى كوفرون أو أي مكان آخر، لا سيما أنّ عبور الحدود سهل بين البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار 2007

«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار...
أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»

أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»
كاريكاتير حليم - يوم العمال!

كاريكاتير حليم - يوم العمال!
أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم

أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس

إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور

قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟

اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟

«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟
«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس

«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس
«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة

«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة
كاريكاتير خيري - القروض!

كاريكاتير خيري - القروض!
«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس

«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة تحذر من بلوغ الوضع الإنساني في السودان «نقطة اللاعودة»
الأمم المتحدة تحذر من بلوغ الوضع الإنساني في السودان «نقطة ...
رصاص الاحتلال يغتال فلسطينيا في الضفة
رصاص الاحتلال يغتال فلسطينيا في الضفة
انطلاق اجتماع «خماسي تشاوري» حول سورية في الأردن
انطلاق اجتماع «خماسي تشاوري» حول سورية في الأردن
بعد الفرار.. لاجئات سودانيات بلا مأوي في تشاد
بعد الفرار.. لاجئات سودانيات بلا مأوي في تشاد
«الأغذية العالمي» يقرر استئناف أنشطته في السودان
«الأغذية العالمي» يقرر استئناف أنشطته في السودان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
المزيد
المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان
المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من ......
20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية
20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية...
عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب
عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من ......
«الأغذية العالمي» يقرر استئناف أنشطته في السودان
«الأغذية العالمي» يقرر استئناف أنشطته في السودان...
بعد الفرار.. لاجئات سودانيات بلا مأوي في تشاد
بعد الفرار.. لاجئات سودانيات بلا مأوي في تشاد...
المزيد