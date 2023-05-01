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«الأغذية العالمي» يقرر استئناف أنشطته في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 01:57 مساء
«الأغذية العالمي» يقرر استئناف أنشطته في السودان
شعار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. (الإنترنت)
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قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنه سيلغي فورا تعليق أنشطته في السودان بعد أن اضطر لذلك بسبب مقتل ثلاثة من موظفيه هناك. 

وكتبت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، على تويتر تقول «يستأنف برنامج الأغذية العالمي برامجنا بسرعة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي».

وقال برنامج الأغذية العالمي في 16 أبريل إنه أوقف موقتا جميع أنشطته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في اليوم السابق.

لا مؤشرات على انحسار الصراع في السودان 
وتعالت أصوات الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الإثنين رغم تمديد الهدنة في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من «لحظة انهيار» على الصعيد الإنساني بينما دخلت الاشتباكات بين الطرفين المتناحرين أسبوعها الثالث.

وسقط مئات القتلى وآلاف المصابين منذ أن تحولت صراعات قديمة على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى قتال في 15 أبريل. واتفق الجانبان يوم الأحد على تمديد هدنة، كان من المقرر أن تنتهي عند منتصف الليلة الماضية، لمدة 72 ساعة في خطوة قالت قوات الدعم السريع إنها جاءت «استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية». وقال الجيش إنه يأمل في أن يلتزم من وصفهم بأنهم «متمردون» بمتطلبات تنفيذ الهدنة رغم رصد نوايا لمحاولة الهجوم على بعض المواقع.

ودوت أصوات قذائف المدفعية والغارات الجوية والنيران المضادة للطائرات في العاصمة الخرطوم صباح اليوم الإثنين.

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