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الأمم المتحدة تحذر من بلوغ الوضع الإنساني في السودان «نقطة اللاعودة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 11:32 صباحا
الأمم المتحدة تحذر من بلوغ الوضع الإنساني في السودان «نقطة اللاعودة»
دخان متصاعد فوق مبان سكنية في الخرطوم جراء المعارك، 30 أبريل 2023، (ا ف ب)
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أفاقت الخرطوم مجددا اليوم الإثنين على هدير الطيران الحربي والانفجارات رغم موافقة طرفي النزاع على تمديد إضافي للهدنة، في وقت حذرت الأمم المتحدة من بلوغ الوضع الإنساني «نقطة اللاعودة»، وأعلنت إرسال مبعوث إلى المنطقة لمحاولة الوقوف على ظروف ملايين الأشخاص العالقين وسط القتال.

وأفاد شهود عيان في الخرطوم بأن سكانها استيقظوا اليوم على هدير «الطائرات المقاتلة»، في حين تحدث آخرون عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة التي يناهز تعدادها خمسة ملايين نسمة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، موافقتهما على تمديد وقف لإطلاق النار كان من المقرر أن ينتهي منتصف ليل «الأحد - الإثنين»، إلا أن الهدنة الأخيرة بقيت هشة كغيرها من محاولات التهدئة منذ اندلاع النزاع بين الحليفين السابقين في 15 أبريل، والذي أغرق السودان في فوضى حصدت مئات القتلى ودفعت عشرات الآلاف للمغادرة.

ويرى الخبراء أن اتفاقات وقف النار تهدف خصوصا إلى ضمان أمن طرق إجلاء الرعايا الأجانب، والسماح بمواصلة بعض الجهود الدبلوماسية التي تقودها أطراف خارجية في ظل رفض القائدين العسكريين التواصل بشكل مباشر.

تحذير أممي من مأساة إنسانية
ودقت الأمم المتحدة جرس الإنذار من تحول الوضع إلى مأساة إنسانية، إذ قال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك إن «الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين»، مبديا «قلقه الكبير».

وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس قرر أن يرسل «فورا إلى المنطقة» رئيس الوكالة الإنسانية للمنظمة الأممية مارتن غريفيث «في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان».

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وأكد غريفيث أنه في طريقه إلى المنطقة «لدراسة كيف يمكننا أن نقدم مساعدة فورية»، معتبرا أن «الوضع الإنساني يقترب من نقطة اللاعودة» في بلاد كانت تعد من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل تفجر النزاع الأخير، وحذر من أن النهب الذي تعرضت له مكاتب المنظمات الإنسانية ومستودعاتها «استنزف غالبية مخزوناتنا».

وأدت المعارك إلى مقتل ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية السبت، في حصيلة يرجح أن تكون أعلى.

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