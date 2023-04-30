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غوتيريس يوفد مسؤولا كبيرا متحدثا عن وضع غير مسبوق في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 10:27 مساء
غوتيريس يوفد مسؤولا كبيرا متحدثا عن وضع غير مسبوق في السودان
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، الأحد، أن يوفد «فورا» إلى المنطقة المسؤول عن الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن غريفيث في ضوء وضع «غير مسبوق» في السودان حيث تستمر المواجهات، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك في بيان إن «الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين»، مبديا «قلقه الكبير»، وداعيا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق المعارك، بحسب «فرانس برس».

- الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعلنان تمديد الهدنة رغم تواصل خرقها

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تمديد الهدنة التي تنتهي منتصف الليل لمدة ثلاثة أيام، رغم خرقها باستمرار منذ بدئها.

وقال الجيش في بيان إنه بناء على المساعي السعودية والأميركية «وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة»، مؤكدًا «جاهزيته التامة للتعامل مع أي خروقات». وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية في بيان، في وقت سابق، تمديد الهدنة الإنسانية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من منتصف ليل يوم الأحد.

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