بريطانيا تسيِّر رحلة إجلاء إضافية من بورتسودان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة البريطانية، الأحد، إنها رتبت رحلة إجلاء إضافية من بورتسودان من المقرر أن تغادر في الأول من مايو، مضيفة أنها أجلت 2122 شخصًا حتى الآن من السودان.

وأكدت الحكومة أنها لم تعد تسيِّر رحلات إجلاء من قاعدة وادي سيدنا الجوية بالقرب من الخرطوم بسبب تراجع الطلب من المواطنين البريطانيين واستمرار عدم الاستقرار ميدانيًا، وفق «رويترز».

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان «جهودنا للإنقاذ مستمرة من بورتسودان. نواصل بذل كل ما في وسعنا لتأمين وقف طويل الأمد لإطلاق النار وانتقال مستقر إلى الحكم المدني وإنهاء العنف في السودان».

عدد العالقين في السودان يبلغ نحو 4000 بريطاني

وسارعت دول غربية إلى إجلاء مواطنيها من السودان بعد أن تحول تنافس على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى صراع في 15 أبريل، مما أدى لمقتل المئات وتقطع السبل بالأجانب.

- «الدعم السريع» السودانية تعلن تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة

- قصص الامتنان والحسرة على متن سفينة إجلاء سعودية من السودان

وقالت الحكومة البريطانية، التي قدرت الأسبوع الماضي أن عدد العالقين في السودان يبلغ نحو 4000 بريطاني، يوم الأحد، إن رحلة الإجلاء الأحدث من قاعدة وادي سيدنا الجوية غادرت مساء يوم السبت.

وذكر البيان أن الرحلة الإضافية المقررة من بورتسودان والتي وصفتها الحكومة بأنها «استثنائية»، ستسهل إجلاء عدد محدود من المواطنين البريطانيين المتبقين في السودان ويرغبون في المغادرة.