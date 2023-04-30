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وصول أول شحنة مساعدات من «الصليب الأحمر» جوا إلى السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 01:33 مساء
وصول أول شحنة مساعدات من «الصليب الأحمر» جوا إلى السودان
سيارة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان. (الإنترنت)
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وصلت أول شحنة مساعدات إنسانية من «الصليب الأحمر» جوا إلى مدينة بورتسودان اليوم الأحد، وذلك ضمن عمليات الطوارئ التي تنفذها اللجنة الدولية منذ اندلاع المعارك في السودان.

وقال بيان للجنة نقلته وكالة «فرانس برس» إن الشحنة التي أرسلت من عمّان تزن ثمانية أطنان وضمّت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى المصابين خلال القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.

إلى أين وصل وضع الاشتباكات في السودان؟
وتتواصل المعارك العنيفة بين الطرفين في السودان، قبيل ليلة الأحد، موعد انتهاء هدنة الأيام الثلاثة المتفق عليها بين الجيش وقوات الدعم السريع، لوقف القتال في العاصمة الخرطوم.

وغرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف أبريل الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقّب بـ«حميدتي».

وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة أمس السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.

هدنة تقترب من النهاية
ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة ثلاثة أيام بوساطة دولية، وتنتهي الأحد في منتصف الليل.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شهود وقوع اشتباكات قرب مقر الجيش في الخرطوم، وتعرض مدينة أم درمان غرب العاصمة لقصف جوي.

ومن جنوب الخرطوم قال شاهد: «هناك قتال عنيف للغاية وإطلاق نار كثيف في الشارع كل بضع دقائق منذ الصباح الباكر».

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