  • Alwasat News
Atwasat

الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 09:31 صباحا
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، تظهر على إحدى الشاشات في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي بتاريخ الثاني من مارس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

غادر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، محطة الفضاء الدولية الجمعة، ليصبح بذلك أول مواطن عربي يسير في الفضاء، في حدث وصفته الإمارات العربية المتحدة بـ«التاريخي».

والنيادي (41 عاماً) هو رابع رائد فضاء من دولة عربية والثاني من الإمارات الذي يشارك في مهمة فضائية، لكنّه أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد مركز محمد بن راشد للفضاء الإماراتي، عبر موقعه الإلكتروني، بأنّ النيادي نفّذ مرتدياً بدلة خاصة بالفضاء عليها علم الإمارات «أول عملية سير في الفضاء لرائد فضاء عربي على الإطلاق»، مشيراً إلى أنّ هذا الحدث يشكل «إنجازاً تاريخياً جديداً».

«الإعداد لتركيب ألواح شمسية»
وغرّد النيادي عبر تويتر، أنّ مهمته إلى جانب الأميركي ستيفن بوين تتمثل في «الإعداد لتركيب ألواح شمسية».

والنيادي الملقّب بـ«سلطان الفضاء» وهو كذلك أول عربي ينطلق في مهمة فضائية طويلة، وكان غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع مارس في صاروخ «فالكون 9» من شركة «سبايس إكس».

- الإمارات تحتفي بأول رائد فضاء من مواطنيها

ودخلت الدولة الخليجية الغنية السباق في مجال الاستكشاف الفضائي عام 2019، مع إرسال هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة استغرقت ثمانية أيام، إلا أنّ المنصوري لم يسر آنذاك في الفضاء.

أول رائد فضاء عربي ومسلم ينطلق إلى الفضاء
وفي عام 1985، أرسلت المملكة العربية السعودية أول رائد فضاء عربي ومسلم إلى الفضاء للمشاركة في رحلة فضائية انطلقت من الولايات المتحدة.

وفُقد الأربعاء مستكشف قمري بنته الإمارات خلال إحدى المهمات إلى القمر.

وفي العام 2021، أرسلت الإمارات مسباراً مدارياً إلى المريخ، ولو نجحت المركبة الصغيرة التي يبلغ وزنها عشرة كيلوغرامات والمسماة «راشد» في الهبوط، لكانت نفذت أول مهمة عربية على القمر.

وسرعان ما أمر رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم مركز محمد بن راشد للفضاء، ببدء العمل على مركبة روفر ثانية تحمل اسم «راشد 2».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)

احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة في دارفور
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة في ...
مصدر قضائي تونسي: جثث المهاجرين تفوق طاقة استيعاب مستشفى مركزي
مصدر قضائي تونسي: جثث المهاجرين تفوق طاقة استيعاب مستشفى مركزي
وزير الخارجية الإيراني: فتح السفارتين في الرياض وطهران في الأيام القليلة المقبلة
وزير الخارجية الإيراني: فتح السفارتين في الرياض وطهران في الأيام ...
الاحتلال يغتال فتىً فلسطينيًا في الضفة
الاحتلال يغتال فتىً فلسطينيًا في الضفة
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
المزيد
ثلاثة جرحى مدنيين في قصف عدواني إسرائيلي بمحيط حمص
ثلاثة جرحى مدنيين في قصف عدواني إسرائيلي بمحيط حمص...
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء...
مصادرة كتاب ينتقد الرئيس التونسي
مصادرة كتاب ينتقد الرئيس التونسي...
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق ......
الاحتلال يغتال فتىً فلسطينيًا في الضفة
الاحتلال يغتال فتىً فلسطينيًا في الضفة...
المزيد