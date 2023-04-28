الاحتلال يغتال فتىً فلسطينيًا في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط

اغتالت قوات الاحتلال فتىً فلسطينيًا اليوم الجمعة بإطلاق نار قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصره ردوا على استهدافهم بالحجارة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان عن «استشهاد الطفل مصطفى عامر صباح (16 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة تقوع»، وقال جيش الاحتلال في بيان إن عناصره ردوا على فلسطينيين «ألقوا الحجارة على الجنود» في البلدة. وتجمع أقارب الفتى حول جثمانه المسجى بالعلم الفلسطيني في مستشفى بيت جالا في بيت لحم، بحسب مصور وكالة فرانس برس في المكان.



تصاعد انتهاكات الاحتلال

يأتي ذلك غداة اغتيال فلسطيني آخر برصاص جنود إسرائيليين. وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق، عن «محاولة دهس بسيارة» مزعومة في شمال الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967. وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ مطلع العام الحالي.

ومنذ بداية يناير، أودت الانتهاكات الإسرائيلية بحياة نحو 100 فلسطيني، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية فلسطينية.