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مصدر قضائي تونسي: جثث المهاجرين تفوق طاقة استيعاب مستشفى مركزي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 06:30 مساء
مصدر قضائي تونسي: جثث المهاجرين تفوق طاقة استيعاب مستشفى مركزي
مركب لمهاجرين يتم سحبه قبالة السواحل التونسية، 13 أكتوبر 2020. (أرشيفية: أ ف ب)
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ذكر ناطق قضائي أن مستشفى مركزيا في محافظة صفاقس في شرق تونس لم يعد قادرا على استيعاب جثث المهاجرين السريين الذين قضوا في رحلات عبور نحو السواحل الإيطالية. 

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي، لوكالة «فرانس برس» إن «عدد الجثث يفوق طاقة الاستيعاب»، موضحا أن العدد تجاوز الثلاثاء الفائت «مئتي جثة، بينما طاقة استيعاب المستشفى (الحبيب بورقيبة) لا تتجاوز أربعين أو خمسين في أقصى الحالات وهذا ما خلق مشكلا صحيّا».

صفاقس نقطة انطلاق للمهاجرين
وصفاقس من أكثر المناطق التي تشهد عمليات انطلاق مهاجرين تونسيين ومن دول أفريقيا جنوب الصحراء باتجاه السواحل الأوروبية والإيطاليا أساسا. ومنذ أسبوع قامت السلطات المحلية بالمحافظة بدفن 30 جثة وتتواصل هذه العمليات بشكل يومي تقريبا «لإنقاص الضغط على المستشفى»، حسب المصمودي.

وتعمل السلطات الصحية والبلدية على دفنها في مقابر بعد أن تقوم بتحاليل الحمض النووي وتوثيقها بأرقام، لأن «هناك مشكلا اليوم هو طفو الجثث بأعداد كبيرة ووصولها إلى الشاطئ ولا نعرف هويتها ولا لأي حوادث الغرق تتبع والعدد في تزايد». وأحصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة تتابع ملف الهجرة في تونس، ما لا يقل عن 220 ضحية بين قتلى ومفقودين منذ مطلع العام الحالي وحتى 24 أبريل.

وتشهد محافظتا صفاقس والمهدية أكثر من 78% من عمليات إبحار المهاجرين. ويوضح المتحدث باسم المنتدى رمضان بن عمر، ل«فرانس برس»، أنه «في كل سنة يطرح أشكال التعامل مع الجثث». وقال إن «السلطات المحلية تعهدت بتخصيص مقبرة خاصة بجثث المهاجرين منذ العام الفائت لكن لم تنجز» لأنها «تبحث دائما على حلّ يتمثل في تخصيص مقبرة لجثث المهاجرين بحجة أنهم غير مسلمين».

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض «14 ألفا و406 أشخاص، بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقين تونسيين»، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وتسجل تونس التي تبعد أجزاء من سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمهاجرين، ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء للمغادرة بشكل غير قانوني في اتجاه السواحل الإيطالية.

وارتفعت وتيرة محاولات الهجرة التي غالبا ما تنتهي بحوادث ومأساة غرق، إثر خطاب انتقد فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد بشدة ظاهرة الهجرة غير القانونية وتوافد المهاجرين، وغالبيتهم من دول في أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.

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