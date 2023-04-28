المعارك متواصلة في العاصمة السودانية ودارفور رغم الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل المعارك الجمعة في الخرطوم، وفي إقليم دارفور بغرب السودان، رغم الإعلان عن تمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في النزاع الدامي المستمر منذ منتصف الشهر الجاري، والذي أسفر عن مقتل قرابة 500 شخص.

وفي الساعات الأخيرة قبل انتهاء هدنة من ثلاثة أيام لم يحدث التزام فعلي بها، أعلن الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو موافقتهما على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة إضافية، بمساع أميركية وسعودية، وفق وكالة «فرانس برس».

ومنذ 15 إبريل، أُعلن عن عدة هدن، سجلّ خلال بعضها تراجع محدود في حدة المعارك ساهم في حصول عمليات إجلاء رعايا أجانب، لكنها لم تشهد التزاما بشكل ثابت.

وفي بيان مشترك صدر في واشنطن، رحّب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة)، والرباعية (السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة) باستعداد طرفي النزاع «الانخراط في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».

ترحيب بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار

وأضاف البيان أن «هذه المرحلة الدبلوماسية الأولية ستساهم في وقف دائم للأعمال القتالية، وفي الترتيبات الإنسانية وتطوير خطة لخفض التصعيد».

ورحبّت دول عدّة بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت إلى تنفيذه بالكامل.

وعلى الأرض، تواصل القتال، وأفاد شهود عن تبادل قصف في الخرطوم الجمعة تستخدم فيه طائرات عسكرية تابعة للجيش ومدفعية ثقيلة تابعة لقوات الدعم السريع.

جرس إنذار بشأن الوضع في دافور

وأطلقت منظمات ناشطة الجمعة جرس الإنذار بشأن الوضع في دافور حيث تدور معارك دامية، لا سيما قرب الحدود التشادية.

وتحدّثت هيئة محامي دارفور عن ظهور مقاتلين مزودين بـ«برشاشات وقذائف آر بي جي ومضادات للطائرات» في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، «أطلقوا قذائف على المنازل».

وطالبت الهيئة «برهان وحميدتي بوقف فوري لهذه الحرب العبثية».

وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، في بيان، إن هناك «عمليات نهب وحرق واسعة طالت الأسواق والمرافق الحكومية والصحية ومقرات منظمات طوعية وأممية والبنوك» في الجنينة، فيما «الأحداث الدموية لا تزال جارية» في المدينة «مخلفة عشرات القتلى والجرحى».

«توزيع أسلحة على المدنيين» في دارفور

وتحدثت الأمم المتحدة، التي علّقت نشاطها في السودان بعد مقتل خمسة من موظفيها في الأيام الأولى للمعارك، عن «توزيع أسلحة على المدنيين» في دارفور، وحذّرت من أن خمسين ألف طفل يعانون من «نقض تغذية حاد»، محرومون من أي مساعدة غذائية في دارفور.

ويصعب الحصول على معلومات دقيقة عمّا يجري في الإقليم الذي شهد في العام 2003، حربا دامية استمرت سنوات بين قوات الرئيس السابق المعزول عمر البشير، شاركت فيها قوات الجنجويد (قوات الدعم السريع بقيادة دقلو)، ومتمردين متحدرين من أقليات إتنية، وتسبّبت بمقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون.

نزوح جماعي من مناطق القتال

ولم يعرف السودان الاستقرار منذ العام 2019، فيما أطاح الجيش في أبريل من تلك السنة بعمر البشير تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة ضده، وتقاسم السلطة بعد ذلك مع مدنيين قادوا هذه الاحتجاجات.

وفي أكتوبر 2021، نفذ البرهان ودقلو انقلابا أطاح بالمدنيين من الحكم، قبل أن يبدأ بينهما صراع على السلطة انفجر أخيرا عسكريا.

ويسعى سكان الخرطوم البالغ عددهم خمسة ملايين إلى الفرار من المدينة التي تشهد انقطاعا في الماء والكهرباء والاتصالات وأزمة وقود، بالإضافة الى القصف المتواصل.

وتسبّب القتال بنزوح جماعي في البلد الذي يعدّ من أفقر بلدان العالم.

ووصل عشرات الآلاف من السودانيين لدول مجاورة وخصوصا إثيوبيا الى شرق السودان ومصر الى شمالها، وتقول الأمم المتحدة إن 270 ألفا يمكن أن يفروا الى تشاد وجنوب السودان.

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ويغادر الأجانب غالبا عبر البحر من بورتسودان (شرقا)، أو في طائرات تنطلق من قواعد عسكرية.

ووصلت سفينة سعودية مساء الخميس إلى جدة حاملة 2744 شخصا من جنسيات مختلفة أجلتهم الرياض.

ونفذت دول عدة، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عمليات إجلاء خلال الأيام الأخيرة.