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وكالة الأمن البحري البريطانية: «إطلاق نار» على سفينة قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 08:56 صباحا
وكالة الأمن البحري البريطانية: «إطلاق نار» على سفينة قبالة اليمن
ناقلة النفط الكورية الجنوبية لدى احتجازها من قبل البحرية الإيرانية في مياه الخليج، 4 يناير 2021. (وكالة تسنيم الإيرانية)
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أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO) الجمعة أن سفينة تعرضت لهجوم قبالة شواطئ جنوب اليمن.

وقالت وكالة «يونايتد كينغدوم ماريتايم ترايد اوبريشنز»، (UKMTO) التي تصدر تحذيرات أمنية في مجال الملاحة البحرية، إن السفينة تعرضت لإطلاق نار في خليج عدن، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت «تلقت UKMTO تقريرا عن تعرض سفينة لهجوم»، موضحة أنها «تعرضت لإطلاق نار».

ثلاث سفن كانت ضالعة في الهجوم
وجاء في بيان مقتضب أن ثلاث سفن كانت ضالعة في الهجوم على متن كل واحدة منها ثلاثة إلى أربعة أشخاص، فيما لم تعط الوكالة أي تفاصيل إضافية.

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ويأتى هذا التقرير غداة إعلان إيران احتجازها ناقلة نفط متجهة إلى الولايات المتحدة في خليج عمان، قائلةً إنها اصطدمت بسفينة إيرانية ما أدى الى فقدان اثنين من طاقمها وإصابة آخرين، بينما طالبت واشنطن بالإفراج عنها «فورا».

 

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