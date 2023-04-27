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الوضع في السودان... القتال متواصل في الخرطوم ودارفور والجيش يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 03:27 مساء
الوضع في السودان... القتال متواصل في الخرطوم ودارفور والجيش يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة
سعوديون ورعايا من دول أخرى بعد إجلاؤهم من السودان، قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، 24 أبريل 2023 (أ ف ب)
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شهدت مناطق في الخرطوم اليوم الخميس قصفا من طائرات مقاتلة ومحاولات للتصدي لها، على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال الذي اندلع بين طرفي النزاع منذ نحو أسبوعين، فيما يحتدم القتال في إقليم دارفور المضطرب بغرب السودان.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء وافق الجيش السوداني مبدئيا على مبادرة للمنظمة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) بتكليف رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على حل الأزمة الحالية، وفق وكالة «فرانس برس».

موافقة مبدئية من الجيش السوداني على تمديد الهدنة
وبحسب بيان للجيش السوداني، شملت المبادرة تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية وإيفاد ممثل عن القوات المسلحة و«آخر عن الميليشيا المتمردة» إلى جوبا بغرض التفاوض.

من جهتها، لم ترد بعد قوات الدعم السريع على مقترح تكتل شرق أفريقيا.

وتدور المعارك منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان الشهير بحميدتي حربا بلا رحمة على السلطة، بعدما كانا حليفَين منذ انقلاب العام 2021 الذي أطاحا خلاله المدنيين.

وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات استمرت خلال الأيام الماضية على الرغم من هدنة بوساطة أميركية جرى الاتفاق عليها الثلاثاء الماضي.

ولا تزال الطائرات الحربية تحلق في سماء العاصمة وينخرط المقاتلون من الجانبين في قتال عنيف بالبنادق الآلية والأسلحة الثقيلة.

عدد القتلى يتجاوز 500 شخص
وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصا على الأقل وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة الاتحادية في السودان، ولكن قد يكون عدد الضحايا أكثر من ذلك نتيجة القتال المستمر.

وأوضحت نقابة الأطباء السودانية في بيان اليوم الخميس أن الخرطوم وحدها شهدت أمس سقوط ثمانية من هؤلاء القتلى على الأقل خلال اتفاق وقف إطلاق النار.

كذلك أكدت نقابة الأطباء السودانية تعرض 14 مستشفى للقصف وتوقف 19 منشأة طبية عن العمل بسبب الاشتباكات.

العنف خارج العاصمة
وخارج الخرطوم، تصاعد العنف في أجزاء أخرى من السودان بما في ذلك إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد.

واليوم، أفاد شهود عيان في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بوقوع اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بمختلف أنواع الأسلحة.

وفر مواطنو الجنينة باتجاه الحدود السودانية التشادية لتجنب العنف، على ما أضاف الشهود.

وانتشرت أعمال نهب وحرق للمنازل في الجنينة، بحسب بيان للأمم المتحدة أمس، مضيفة أن نحو 50 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد بعد تعطل دعم الغذاء بسبب القتال.

لقاءات مع الفارين من الحرب
وفي طريقه إلى الحدود مع مصر المجاورة، دعا أشرف وهو سوداني فر من الخرطوم، الضابطين المتناحرين إلى وقف الحرب. وقال الرجل البالغ من العمر 50 عاما للوكالة الفرنسية في وسط الصحراء الشمالية إن السودانيين يعانون ولا يستحقون هذا. وأضاف: «إنها حربكم وليست حرب الشعب السوداني».

ومع اشتداد حدة القتال في مدن سودانية عدة، يواجه عدد كبير من المحاصرين في البلاد نقصا حادا في الغذاء والماء والكهرباء، فضلا عن انقطاع خدمات الاتصالات بشكل متكرر.

270 ألف شخص فروا لدول الجوار بسبب الحرب
وتقدر الأمم المتحدة عدد الفارين بسبب الحرب في السودان إلى دول الجوار مثل جنوب السودان وتشاد بنحو 270 ألف شخص.

كما غامر عدد كبير من السودانيين بالخروج من العاصمة في رحلات شاقة وطويلة إلى مصر في الشمال وإثيوبيا في الشرق.

وتلقت الأمم المتحدة تقارير تفيد بوصول عشرات الآلاف من الأشخاص إلى أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

قوافل لإجلاء الأجانب من السودان
ونظمت الحكومات الأجنبية من جميع أنحاء العالم في الأيام الأخيرة قوافل برية وطائرات وسفن لإجلاء الآلاف من مواطنيها من البلد الذي مزقته المعارك.

وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الخميس أن البحرية الفرنسية نقلت قرابة 400 أجنبي من السودان إلى السعودية ، ليرتفع عدد الأشخاص الذين أجلتهم باريس منذ بداية الأزمة إلى أكثر من 900 شخص.

وفي لندن، دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي المواطنين البريطانيين الراغبين في مغادرة السودان إلى الرحيل الآن.

وأجلت لندن 536 شخصا مساء الأربعاء على متن ست طائرات ، بحسب وزارة الخارجية. ومن المقرر أن تنظم رحلات أخرى اليوم الخميس قبل انتهاء الهدنة.

هروب رجال البشير
وسادت حالة من الفوضى العارمة في السودان، بينما أعلن أحمد هارون أحد مساعدي الرئيس السابق المعزول عمر البشير، الثلاثاء الماضي فراره من السجن مع مسؤولين سابقين آخرين. وأكد الجيش أن البشير نفسه محتجز في مستشفى نُقل اليه قبل بدء القتال.

وكان هارون مسجونا في سجن كوبر في الخرطوم. وهو مطلوب بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور في غرب السودان.

وأطاح الجيش عمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية ضخمة ضده في العام 2019، وأوقف مع مساعديه وأبرز أركان نظامه.

وكان البشير في السجن نفسه. وفي العام 2021، وقعت السلطات السودانية التي كان يشارك فيها آنذاك مدنيون، اتفاقا مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم البشير ومساعديه، لكن عملية التسليم لم تحصل بعد.

ونفذ البرهان وحميدتي في أكتوبر 2021 انقلابا أطاحا خلاله المدنيين. وما لبث أن ظهر الصراع على السلطة بينهما، وصولا إلى المعارك الدامية التي اندلعت قبل 13 يوما.

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