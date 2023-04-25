السودان يترقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار أعلنته واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

يترقب السودانيون الثلاثاء تنفيذ اتفاق جرى التوصل إليه برعاية أميركية لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد عشرة أيام من معارك دامية فشلت معها كل محاولات التهدئة.

ويبقى الاختبار تبيان مدى التزام الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم بقيادة محمد دقلو المعروف بـ«حميدتي» بالاتفاق على الأرض، اذ سبق لهما منذ اندلاع المعارك في 15 أبريل الجاري، الإعلان أكثر من مرة عن هدنة، ما لبث كل طرف أن اتّهم الآخر بخرقها، حسب وكالة «فرانس برس».

- بلينكن: طرفا النزاع في السودان يوافقان على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

- غوتيريس يحذر: النزاع في السودان قد «يمتد إلى كامل المنطقة»

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن طرفي النزاع وافقا على وقف النار ثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء، ودعاهما إلى الالتزام الفوري والكامل.

وأعلن الجيش في بيان نشر عبر صفحته الخاصة على منصة «فيسبوك»، أنه سيحترم الهدنة التي تم التوصل إليها بشرط «التزام» قوات الدعم السريع، التي أكدت الاتفاق على «هدنة مخصصة لفتح ممرات إنسانية وتسهيل تنقل المدنيين».