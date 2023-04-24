بلينكن: طرفا النزاع في السودان يوافقان على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين عن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الثلاثاء.

وقال بلينكن في بيان «عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداءً من منتصف ليل 24 أبريل، ويستمر لمدة 72 ساعة»، بحسب «فرانس برس».

وتستمر عمليات إجلاء رعايا وبعثات عدد من الدول من السودان، في ظل الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 420 شخصا، وإصابة ما يزيد عن 3700 بجروح، وفق منظمة الصحة العالمية، إلا أنه يُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أكبر من ذلك.