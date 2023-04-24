الخارجية المصرية: إجلاء ٩٠٤ مواطناً مصرياً من السودان حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين إجلاء ١٣٤مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء الجوي و٣٣٤ مواطناً من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأكد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد أن السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٩٠٤ مواطناً منذ بدء خطة الإجلاء.

إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان برا

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الأحد، إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان برا بالتنسيق مع السلطات السودانية.وقال الناطق، إن الأمر يأتي في إطار الجهود المصرية لتنفيذ خطة إجلاء مواطنيها من السودان.

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كانت السلطات المصرية قد حثت مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال استعدادًا لإجلائهم وحثت رعاياها في الخرطوم على الاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع. وقالت إنه يجب تنفيذ عملية «محكمة وآمنة ومنظمة» لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم عشرة آلاف في السودان. وأضافت أن أحد دبلوماسييها أُصيب بطلق ناري دون الخوض في تفاصيل.