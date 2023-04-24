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القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 08:16 مساء
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان
شعار وزارة الخارجية المصرية. (الإنترنت)
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نفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم.

جاء ذلك بعد بيان للقوات المسلحة السودانية أعلنت فيه مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بنيران قوات «الدعم السريع» أثناء مروره بسيارته.

لكن السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح، أكد في بيان أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع، مشددا على استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قالت في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: «مواصلة لسجلها الإجرامي وقتلها العشوائي، استشهد مساء اليوم بنيران (الميليشيا المتمردة) مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم السيد محمد الحسين محمد الراوي أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبدالرحمن».

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