بلينكن يعبّر عن «قلق بالغ» لوجود مجموعة «فاغنر» في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين عن قلقه لوجود مجموعة فاغنر الروسية في السودان، حيث تتواصل المعارك منذ عشرة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع مخلفة مئات القتلى.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني «نشعر بقلق بالغ لوجود مجموعة بريغوزين، مجموعة فاغنر، في السودان»، وفق «فرانس برس».

ونفى مؤسس مجموعة «فاغنر» الروسية يوفغيني بريغوزين ، الأربعاء الماضي، وجود أي مقاتلين له في السودان منذ أكثر من عامين، ونقلت خدمة بريغوزين الصحفية عن رئيس المجموعة اليوم الإثنين، قوله «لا يوجد مقاتل فاغنر واحد في السودان منذ أكثر من عامين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية.

«المعارك في السودان: اتهامات لمرتزقة روسيا بتأجيج الصراع»

وبدا وكأن رئيس مجموعة «فاغنر» كان يرد على ما نشرته جريدة «التايمز» البريطانية الثلاثاء الماضي، في تقرير بعنوان «المعارك في السودان: اتهامات لمرتزقة روسيا بتأجيج الصراع»، سلطت من خلاله الضوء على شكوك في أن مرتزقة فاغنر الروس، يلعبون دورًا في المعارك.

وقال التقرير إن حميدتي وقوات الدعم السريع التي يسيطر عليها، توفر الحماية لشركة «ميرو» للذهب، وهي إحدى شركات التعدين التابعة لـ«فاغنر»، ويديرها رئيس مجموعة المرتزقة التابعين ليوفغيني بريغوزين، والمتهم بتهريب الذهب من السودان إلى موسكو للمساهمة في دعم حرب الحكومة الروسية، على أوكرانيا.

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وقبل أسابيع قالت وكالة الأنباء الأميركية «أسوشيتد برس» إن الولايات المتحدة صعدت ضغوطها في الشرق الأوسط لطرد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية من ليبيا والسودان.

وبدأت «فاغنر» العمل في السودان في العام 2017، حيث قدمت التدريب العسكري للمخابرات والقوات الخاصة، وللمجموعة شبه العسكرية المعروفة باسم قوات الدعم السريع، وفقًا لمسؤولين سودانيين ووثائق.