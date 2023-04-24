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خفر السواحل التونسية يعترض 372 مهاجراً ويعيدهم (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 04:43 مساء
خفر السواحل التونسية يعترض 372 مهاجراً ويعيدهم (شاهد)
مهاجرون على بعد بضعة أميال من السواحل الإيطالية. (الإنترنت)
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اعترض خفر السواحل التونسية الإثنين الماضي قبالة ساحل مدينة صفاقس، على بعد 250 كيلومتراً جنوبي العاصمة تونس، 372 مهاجراً حاولوا مغادرة شواطئ الدولة الواقعة في شمال أفريقيا في قوارب صغيرة غير صالحة للإبحار.

استخدم خفر السواحل الزوارق السريعة لاعتراض سفن المهاجرين التي كان الكثير منها مُحملة بأكثر من طاقتها ومُعرضة لخطر الغرق حتى بموجة صغيرة. وقال المهاجرون للصحفيين إنهم يأملون في أن تنقلهم سفينتهم إلى المياه الدولية حيث يمكن إنقاذهم ونقلهم إلى أوروبا، بحسب «يورو نيوز».

لكن بدلاً من ذلك، يعمل خفر السواحل على اعتراضهم وإعادتهم إلى تونس لاحقاً. ويقول المسؤولون، كل ليلة تنطلق قوارب المهاجرين المثقلة في رحلة محفوفة بالمخاطر.

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كان المهاجرون الذين حاولوا الرحيل من مناطق بعيدة، العديد منهم من بنغلاديش وسورية، لكن هذه الليلة، كان أغلبهم من غرب أفريقيا جنوب الصحراء. ويفر البعض من الحرب في بلادهم، بينما يأمل آخرون في الحصول على وظائف أو الانضمام إلى أسرهم في أوروبا.

تضييق الخناق على تصنيع القوارب الصغيرة
ويقول المسؤولون إن القوارب الصغيرة المصنوعة من الألواح المعدنية التي يستخدمها المهاجرون مصنوعة، وفقاً للطلب، في ورش صغيرة في صفاقس وضواحيها. وعلى الرغم من جهود الشرطة لتضييق الخناق على إنتاجها، لكنها لم تتوقف.

بعد إيقاف المهاجرين، يجري إحضارهم على متن سفن خفر السواحل، وستقوم السلطات بجمع قواربهم في وقت لاحق. وقال خفر السواحل إنه أوقف 13 ألف شخص حاولوا المغادرة عن طريق البحر بشكل غير قانوني في الربع الأول من عام 2023.

ويدعون إلى التعاون الوثيق مع الجارتين إيطاليا ومالطا ويقولون إن خروج العديد من سفنهم عن الخدمة لغرض إصلاحها يعرقل خدماتهم. ويُطلق سراح معظم المهاجرين بمجرد إعادتهم إلى الشاطئ، ويأمل الكثيرون في محاولة إعادة الرحلة في أقرب وقت ممكن.

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