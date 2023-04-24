الأمم المتحدة تعلن بقاء رئيس بعثتها في السودان رغم المعارك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة في بيان اليوم الإثنين، الإبقاء على عدد من موظفيها في السودان وعلى رأسهم المبعوث الخاص للأمين العام فولكر بيرتيس، فيما وصل 700 من موظفيها وموظفي السفارات والمنظمات غير الحكومية إلى ميناء بورتسودان لإجلائهم.

وأفاد البيان بأنه تم بالفعل إجلاء 43 من موظفي الأمم المتحدة المُعينين دوليًا و29 من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الجنينة (غرب دارفور) وزالنجي (وسط دارفور) إلى تشاد، سيبقى عدد بسيط من الموظفين المُعينين دوليًا، من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتيس، في السودان وسيواصلون العمل من أجل حل الأزمة الحالية»، وفق «فرانس برس».

دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية عبر البر والبحر والجو.

عمليات إجلاء عدّة عبر ميناء بورتسودان

وفيما يشكل المطار الرئيسي في الخرطوم مسرحًا لاقتتال عنيف، مع سيطرة قوات الدعم السريع عليه، تجري عمليات إجلاء عدّة عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر الواقع على بعد 850 كيلومترًا من العاصمة.

وأجلت الولايات المتحدة الأحد نحو مئة شخص، من موظفي سفارتها وبعض الدبلوماسيين الأجانب من الخرطوم، في ثلاث مروحيات من طراز «ش-47 شينوك» أرسلتها من جيبوتي إلى إثيوبيا ثمّ إلى السودان، حيث بقيت على الأرض لأقل من ساعة. وشارك في العملية أكثر من مئة عنصر من العمليات الأميركية الخاصة. ولا يزال في السودان آلاف المواطنين الأميركيين، يحمل بعضهم جنسية أخرى.

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وأجلت كندا، وفق ما أعلن رئيس وزرائها جاستن ترودو، موظفي سفارتها من الخرطوم.

وأعلن مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين أن أكثر من ألف من رعايا الاتحاد غادروا السودان في عمليات إجلاء تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال لصحفيين «كانت عملية معقدة وناجحة». وللاتحاد الأوروبي بعثة دبلوماسية في الخرطوم على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا واليونان وتشيكيا.

إجلاء «حفنة» من الرعايا الهولنديين

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الإثنين إجلاء «388 شخصًا بينهم مواطنون فرنسيون أعربوا عن رغبتهم بذلك، فضلًا عن عدد كبير من رعايا دول أخرى، أوروبيون خصوصًا فضلًا عن أفارقة ومن القارة الأميركية وآسيا» من السودان، بعدما سيّرت منذ الأحد رحلات جوية عدّة بين الخرطوم وجيبوتي.

وأفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد عن إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة السودان، بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن الجيش الإيطالي أجلى «نحو 200 شخص بينهم مواطنون سويسريون وأعضاء في السفارة الرسولية» عبر جيبوتي.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا إنه تم إجلاء «حفنة» من الرعايا الهولنديين في طائرة فرنسية، آمِلًا إجلاء مجموعة أخرى في طائرة هولندية في وقت لاحق، متحدثًا عن «عملية معقدة جدًا».

وأعلنت ألمانيا إجلاء 300 شخص، بينهم مواطنون وأفراد من جنسيات أخرى، في ثلاث طائرات، بعد محاولة فاشلة الأربعاء الماضي. وأجلت طائرة إسبانية مئة شخص، هم ثلاثون إسبانيًا وسبعون من أوروبا وأميركا اللاتينية، من السودان إلى جيبوتي الأحد، وفق ما أعلنت مدريد.

وأعلنت اليونان أنها أجلت الأحد مجموعة أولى من مواطنيها بينهم جريحان إلى جيبوتي «بمساعدة فرنسا»، وأن 10 مواطنين وعائلاتهم غادروا في عملية الإجلاء الإيطالية.

الدول العربية تجلي مواطينها

أفادت وزارة الخارجية المصرية مساء الأحد عن إجلاء 436 مواطنًا من السودان برًا «بالتنسيق مع السلطات السودانية»، بعد إجلائها 177 عسكريًا الأسبوع الماضي.

وكانت السعودية التي قادت أولى عمليات الإجلاء الناجحة السبت، قد أفادت عن إجلاء 91 من مواطنيها فضلًا عن نحو 66 من رعايا 12 دولة أخرى، عبر البحر. وأعلن الأردن السبت أنه باشر إجلاء نحو 300 أردني.

وأعلنت بغداد الأحد «إجلاء 14 عراقيًا من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان»، مؤكدة أن الجهود تتواصل لإجلاء آخرين بعدما أشارت السبت إلى أن موظفي السفارة العراقية غادروا الخرطوم.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية إجلاء 52 شخصًا فجر الإثنين من بورتسودان على متن سفينة للبحرية السعودية إلى مدينة جدة.