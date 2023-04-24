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في غياب أي أفق للحل.. تواصل عمليات إجلاء الأجانب من السودان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 12:09 مساء
في غياب أي أفق للحل.. تواصل عمليات إجلاء الأجانب من السودان
فرنسيون وأجانب جرى إجلاؤهم من السودان، لدى وصولهم الى جيبوتي، 23 إبريل 2023. (هيئة الأركان الفرنسية)
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تواصلت الإثنين عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان، حيث تقترب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع من يومها العاشر، في غياب أي أفق لإنهاء الاشتباكات.

ومع استمرار أزيز الرصاص ودوي الانفجارات في الخرطوم ومدن أخرى، تمكنت عواصم غربية وإقليمية من فتح مسارات آمنة لإخراج الرعايا الأجانب بضمان الطرفين المتصارعين، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأدت المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 إأبريل، لمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة نحو أربعة آلاف، ووضعت نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل للتعامل مع حصيلة متزايدة للضحايا.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن التكتل تمكّن من إجلاء ألف من رعاياه من السودان.

- فرنسا تجلي مئة شخص من السودان على متن أول رحلة وسيتبعهم مئة آخرون

وأوضح لصحفيين الإثنين، «كانت عملية معقدة وناجحة»، مؤكدا أن 21 دبلوماسيا من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم أخرجوا، فيما غادر سفير الاتحاد الأوروبي الخرطوم، وانتقل إلى منطقة أخرى من السودان.

«يستحيل تنظيم عملية إجلاء أكبر»
ووجّه بوريل الشكر الى فرنسا التي تقود منذ الأحد عمليات إجلاء جوية الى جيبوتي، باستخدام طائرات عسكرية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الإثنين، أنها أجلت الى الآن نحو 400 من رعاياها وحملة جنسيات أخرى، موضحة أن «هذه الرحلات سمحت بإجلاء 388 شخصا بينهم مواطنون فرنسيون أعربوا عن رغبتهم بذلك، فضلا عن عدد كبير من رعايا دول أخرى، أوروبيون خصوصا فضلا عن أفارقة ومن القارة الأميركية وآسيا».

وحمل من جرى إجلاؤهم جنسيات كلّ من ألمانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا واليونان والمجر والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وجنوب إفريقيا وبوروندي وإثيوبيا وليسوتو والمغرب وناميبيا والنيجر وأوغندا ورواندا، فضلا عن السودان والولايات المتحدة وكندا والهند واليابان والفيليبين.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع تسارعا في عمليات الإجلاء، ونفذتها دول عدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

وأكدت لندن على لسان ناطق باسم الحكومة، أن قواتها المسلحة «استفادت من نافذة فرصة ضيّقة» لإنجاز الإجلاء، مشيرا إلى أنه «في ظل تواصل الاشتباكات العنيفة في الخرطوم وإغلاق مطارها الرئيسي» بسبب ذلك منذ اليوم الأول لاندلاع المعارك، «يستحيل تنظيم عملية إجلاء أكبر» في الوقت الراهن.

وكانت مصر والسعودية الأبرز عربيا على صعيد عمليات الإجلاء.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية ليل الأحد «إجلاء 436 مواطناً من السودان» عن طريق الحدود البرية بين البلدين، في حين كانت الرياض أعلنت السبت إجلاء أكثر من 100 من السعوديين ورعايا دول أخرى بحرا إلى جدّة، بعد انتقالهم برا إلى مدينة بورتسودان في شرق السودان.

وأعلن الأردن السبت بدء إجلاء نحو 300 أردني، وأكدت بغداد إجلاء 14 عراقيا «إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان» وتواصل الجهود لإجلاء آخرين.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية الإثنين، إجلاء 52 شخصاً من بورتسودان الى جدة على متن سفينة تابعة للبحرية السعودية، كما خرج من السودان 105 ليبيين بالطريقة نفسها.

جيبوتي محطة أساسية لعمليات الإجلاء الجوي
وغالبية من جرى إجلاؤهم من الأجانب هم من الطواقم الدبلوماسية، بينما ينتظر العديد من المدنيين دورهم للإجلاء جوا، ضمن قوافل من الحافلات والسيارات الرباعية الدفع التي تنتقل بمواكبة أمنية من الخرطوم نحو قواعد عسكرية خارجها، أو الى مدينة بورتسودان.

وتشكل جيبوتي محطة أساسية لعمليات الإجلاء الجوي، حيث تحط فيها طائرات عسكرية تنقل المدنيين من السودان.

وباتت هذه الدولة المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تستضيف العديد من القوات العسكرية الأجنبية التي يقوم أفرادها بتنظيم عمليات الوصول لعشرات من العائلات المنهكة.

ومنذ تسارع عمليات الإجلاء خلال نهاية الأسبوع، يثير مسؤولون ومحللون مخاوف متنامية حيال مصير السودانيين وسط خشية من احتدام المعارك مجددا متى انتهى إخراج الرعايا الراغبين بذلك.

وكتب السفير النروجي أندريه ستيانسن «أنا خائف على مستقبلهم»، مضيفا «الآن، الأسلحة والمصالح الشخصية هي أكبر أهمية من القيم والكلمات.. كل السيناريوهات سيئة».

وباتت مغادرة الخرطوم هاجسا يؤرق سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي ونقص المواد التموينية والمياه، الا أن المغادرة ليست سهلة خصوصا في ظل الحاجة الى كميات كبيرة من الوقود لقطع المسافة نحو الحدود المصرية شمالا (زهاء ألف كيلومتر)، أو بلوغ بورتسودان (850 كيلومترا الى الشرق) على أمل الانتقال منها بحرا لدولة أخرى.

وبات الوقود عملة نادرة ومكلفة في الخرطوم التي كانت تعاني أصلا من تضخم كبير يطال معظم المواد الأساسية.

وحذرت الأمم المتحدة من أنه «في حين يفرّ الأجانب القادرون على ذلك، يزداد تأثير العنف على الوضع الإنساني الحرج أساسا في السودان».

واضطرت الكثير من وكالات المنظمة الدولية لتعليق نشاطها في السودان.

سرقة مواد غذائية
وكان دقلو والبرهان حليفين عندما نفذا انقلابا في 2021 أطاحا خلاله بالمدنيين الذين كانوا يتقاسمون السلطة معهم، من الحكم، وذلك بعد عامين من الإطاحة بنظام عمر البشير، لكن الخلافات والصراع على السلطة ما لبثت أن بدأت بينهما.

وتشكّلت قوات الدعم السريع في دارفور لمساندة قوات البشير في النزاع الذي شهده الإقليم الغربي مطلع الألفية الثالثة.

وفي ظل صعوبة الوصول الى الإقليم الذي يعدّ من أفقر مناطق السودان، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن «10 مركبات وست شاحنات أغذية تعرّضت للسرقة» في الإقليم.

وقدّر البرنامج حجم المعونات الغذائية المنهوبة بزهاء «أربع آلاف متر مكعب».

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