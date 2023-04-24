الاحتلال الإسرائيلي يستهدف موقعا بالقنيطرة جنوب سورية بأكثر من عشرين قذيفة

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت قذائف للاحتلال الإسرائيلي ليل الأحد الإثنين، موقعاً في محافظة القنيطرة جنوب سورية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في قصف بري هو الثاني من نوعه يستهدف المنطقة خلال أيام.

وأفاد المرصد أن «القوات البرية الإسرائيلية المتمركزة في مراصد جبل الشيخ قصفت بأكثر من عشرين قذيفة صاروخية موقعاً» في ريف القنيطرة تتمركز فيه قوات من «المقاومة السورية لتحرير الجولان»، وهي مجموعة أسسها حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في مرتفعات الجولان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وترأس القيادي في الحزب سمير القنطار، المجموعة قبل اغتياله في قصف للاحتلال الإسرائيلي قرب دمشق نهاية العام 2015.

«عدوان إسرائيلي» استهدف موقع قرص النفل

ولم يأت الإعلام الرسمي السوري على ذكر القصف، لكن صحيفة الوطن وإذاعة «شام أف أم» المحليتين والمقربتين من دمشق أفادتا عن «عدوان إسرائيلي» استهدف موقع قرص النفل في ريف القنيطرة الشمالي.

وتشهد المنطقة المستهدفة، وفق المرصد، نشاطا لمجموعات محلية موالية لحزب الله.

والقصف الإسرائيلي البري هو الثاني خلال أيام، إذ استهدف قصف مشابه في 18 إبريل مجموعات موالية لإيران قرب مرتفعات الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأعلنت تل أبيب في التاسع من الشهر الحالي قصف مواقع في جنوب سورية، بعد إطلاق صواريخ منها باتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وأعلنت ضمها في 1981 دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك.

- جيش الاحتلال يقصف سورية بعد ادعاءات بإطلاق صواريخ على الجولان المحتل

واستعاد الجيش السوري صيف عام 2018 السيطرة على كامل محافظة القنيطرة التي كانت فصائل معارضة سيطرت على الجزء الأكبر منها عام 2013.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية مئات الغارات الجوّية في سورية، شملت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بعضها في هذه المنطقة.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري على مقربة من حدودها.