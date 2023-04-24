دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت دفعة جديدة من حافلات الإجلاء إلى الحدود المصرية من السودان، وفق قناة «العربية».

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس الأحد، إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان برا بالتنسيق مع السلطات السودانية.

- مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان

- إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان

وقال الناطق باسم الوزارة السفير أحمد أبوزيد، إن الأمر يأتي في إطار الجهود المصرية لتنفيذ خطة إجلاء مواطنيها من السودان.

وأضاف أن السفارة المصرية والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا مستمرون في التنسيق مع المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعًا.