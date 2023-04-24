  • Alwasat News
Atwasat

دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 08:28 صباحا
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان
معبر قسطل على الحدود المصرية - السودانية، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وصلت دفعة جديدة من حافلات الإجلاء إلى الحدود المصرية من السودان، وفق قناة «العربية».

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس الأحد، إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان برا بالتنسيق مع السلطات السودانية.

- مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان
إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان

وقال الناطق باسم الوزارة السفير أحمد أبوزيد، إن الأمر يأتي في إطار الجهود المصرية لتنفيذ خطة إجلاء مواطنيها من السودان.

وأضاف أن السفارة المصرية والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا مستمرون في التنسيق مع المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 23 أبريل

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 23 أبريل
مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان

مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان
حارس الريال لم يفرط في لقب الدوري رغم ابتعاد برشلونة

حارس الريال لم يفرط في لقب الدوري رغم ابتعاد برشلونة
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
أمام حشد غفير.. ديفيس يهزم غارسيا بالقاضية

أمام حشد غفير.. ديفيس يهزم غارسيا بالقاضية
أمام حشد غفير.. ديفيس يهزم غارسيا بالقاضية

أمام حشد غفير.. ديفيس يهزم غارسيا بالقاضية
دوريات أمنية على الحدود «الليبية - التونسية» من منطقة رأس جدير إلى العسة

دوريات أمنية على الحدود «الليبية - التونسية» من منطقة رأس جدير إلى العسة
عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة

عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة
شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي

شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان

«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان
كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي

كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي
حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر

حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»

حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
وفاة الفنان السوري محمد قنوع

وفاة الفنان السوري محمد قنوع
مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما

مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما
«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي

«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي
«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر

«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كندا تعلق أنشطتها الدبلوماسية موقتًا في السودان
كندا تعلق أنشطتها الدبلوماسية موقتًا في السودان
الأردن يرسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان لإجلاء 260 شخصا من الجالية
الأردن يرسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان لإجلاء 260 شخصا من ...
مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان
مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان
مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان
مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان
مئات السوريين في إدلب يحتجون على استئناف دول عربية علاقاتها مع الأسد
مئات السوريين في إدلب يحتجون على استئناف دول عربية علاقاتها مع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
المزيد
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان...
مصر وبريطانيا تبحثان جهود وقف إطلاق النار في السودان
مصر وبريطانيا تبحثان جهود وقف إطلاق النار في السودان...
إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان
إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان...
مئات السوريين في إدلب يحتجون على استئناف دول عربية علاقاتها مع الأسد
مئات السوريين في إدلب يحتجون على استئناف دول عربية علاقاتها ......
مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان
مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان...
المزيد