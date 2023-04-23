مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن ناطق باسم وزارة الخارجية قوله إن مواطنًا عراقيًا قتل جراء الاشتباكات في السودان.

وقال الناطق أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، صباح الأحد، إنه «جرى إجلاء 14 عراقيًا من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناءً على طلبهم»، مشيرًا إلى إتمام العملية بمتابعة وزير الخارجية فؤاد حسين.

وأضاف: «نواصل جهودنا المتعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية، ونعمل باستجابة وطنية وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية الكريمة في الخرطوم». ولفت إلى تخصيص أرقام ساخنة لتلقي الاتصالات والاستجابة لمناشدات أبناء الجالية، رغم صعوبة الوضع هناك.

الاشتباكات تدخل أسبوعها الثاني في السودان

ودخلت الاشتباكات المسلحة في السودان، أمس، أسبوعها الثاني وسط تجاهل كلي من الأطراف المتحاربة لهدنة عيد الفطر وللدعوات الدولية المطالبة بضرورة وقف المواجهات التي تعدت حصيلة ضحاياها 400 قتيل وآلاف الجرحى.

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وذكرت تقارير إعلامية أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار بمناسبة العيد، فقد سمع دوي الرصاص في الخرطوم من خلال اشتباكات متقطعة في وقت تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بشأن خرق الهدنة.

ونوه وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، بأن حصيلة القتلى تجاوزت 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، سجلت معظمها في مدينة الخرطوم، حيث قتل 130 شخصًا و1900 جريح. وأعلنت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، أن حصيلة الاشتباكات التي اندلعت في 15 أبريل الجاري بلغت 413 قتيلًا و3551 جريحا.