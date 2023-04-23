كندا تعلق أنشطتها الدبلوماسية موقتًا في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كندا، اليوم الأحد، تعليق أنشطتها الدبلوماسية موقتًا في السودان قائلة إن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون موقتًا من مكان آمن خارج البلاد.

وذكرت الحكومة الكندية في بيان أنه في الوقت الذي يجري فيه تعليق الأنشطة في الخرطوم، سيستمر تقديم خدمات قنصلية محدودة، بحسب«رويترز».

وتسببت المعارك بين طرفي الصراع في السودان في أزمة إنسانية. وتسعى دول أجنبية إلى تنفيذ عمليات إجلاء بعدما قالت الولايات المتحدة إن قواتها الخاصة ساعدت موظفي السفارة الأميركية على مغادرة البلاد.

السفارة الأميركية تعلق عملياتها في السودان

وقامت قوات خاصة أميركية بإجلاء جميع موظفي السفارة الأميركية وعائلاتهم، جنبًا إلى جنب مع بعض الدبلوماسيين من بلدان أخرى، من السفارة يوم السبت باستخدام طائرات هليكوبتر أقلعت من قاعدة في جيبوتي وتزودت بالوقود في إثيوبيا. ولم تتعرض تلك الطائرات لأي إطلاق نار أثناء الإجلاء.

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وعلقت السفارة عملياتها في السودان بسبب المخاطر الأمنية، لكن موظفيها المحليين بقوا لمواصلة تقديم الخدمات. ولا تعتزم واشنطن تنسيق إجلاء مزيد من المواطنين الأميركيين من السودان، لكنها تدرس خيارات مساعدتهم على المغادرة.

فرنسا تجلي الدبلوماسيين والمواطنين

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأحد إنها تقوم بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين. لكن طرفي الصراع في السودان تبادلا الاتهامات بمهاجمة موكب فرنسي. وقال الجيش إن قوات الدعم السريع أطلقت النار على الموكب مما أسفر عن إصابة مواطن فرنسي.

وقالت قوات الدعم السريع بدورها إنها تعرضت لهجوم من طائرة أثناء الإجلاء مما أدى لإصابة مواطن فرنسي، مضيفة أنها أعادت الموكب لنقطة انطلاقه. ولم تعلق وزارة الخارجية الفرنسية على ما تردد بشأن الهجوم أو الإصابة.