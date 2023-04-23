  • Alwasat News
Atwasat

ضبط 5.4 طن قنب هندي و60 كيلوغرام كوكايين في ميناء طنجة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 01:03 مساء
ضبط 5.4 طن قنب هندي و60 كيلوغرام كوكايين في ميناء طنجة
مزارع مغربي يعرض حبوب القنب في كتامة في الريف المغربي، 8 إبريل 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

ضبطت الشرطة المغربية السبت 5,4 طن من مخدر القنب الهندي في ميناء طنجة المتوسط،كانت محملة في شاحنة لنقلها إلى إسبانيا، على ما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح بيان للمديرية، أن «عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، تمكنت بتنسيق مع مصالح الجمارك من إحباط محاولة للتهريب الدولي لخمسة أطنان و438 كيلوغراماً من مخدر الشيرا (القنب الهندي)، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سائق الشاحنة كان يحاول استعمال «وثائق تصدير مزورة عند استعداده للسفر نحو إسبانيا».

أكبر مُنتج للقنب الهندي في العالم
وأشار البيان إلى السائق «وهو مواطن مغربي يبلغ 45 سنة»، أوقف وأبقَي «تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث».

وشرح أن تفتيش الشاحنة أظهر «تخزين شحنات كبيرة من مخدر الشيرا» على شكل «صفائح»، داخل «تجاويف معدة خصيصا في المقطورة والهيكل الداخلي للشاحنة».

وتُعد المملكة المغربية أكبر مُنتج للقنب الهندي في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وضبطت الشرطة المغربية نحو 100 طن من القنب الهندي في 2022، وتساوي هذه الكمية نصف ما جرى ضبطه في العام السابق، بحسب تقرير سنوي للمديرية العامة للأمن الوطني.

من جهة أخرى، ضبطت المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك في عملية أخرى الخميس 60 كيلوغراماً من الكوكايين في حاوية تبريد بميناء طنجة المتوسط أيضاً، بحسب الشرطة المحلية.

- فرنسا تسمح باستخدام القنّب بكل أشكاله

وكانت المخدرات «ملفوفة بعناية داخل أحشاء أسماك تونة مجمدة»، في حاوية تبريد واردة من الإكوادور ومتوجهة إلى إسبانيا عبر الميناء.

ودرجت الشرطة المغربية منذ سنوات على ضبط كميات كبيرة من الكوكايين، إذ تستخدم الكارتيلات الأميركية الجنوبية المملكة ممراً إلى أوروبا.

وفُتح تحقيق قضائي في القضية بإشراف النيابة العامة المختصة وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر

حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»

حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
وفاة الفنان السوري محمد قنوع

وفاة الفنان السوري محمد قنوع
مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما

مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما
«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي

«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي
«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر

«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني
«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن

«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن
العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها أكثر من ألف أسير

العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها ...
هزة أرضية بقوة 5.5 درجة جنوب مالطا شعر بها سكان الجزيرة

هزة أرضية بقوة 5.5 درجة جنوب مالطا شعر بها سكان الجزيرة
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟

من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال

«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال
«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها

«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة
جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب

جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب
كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!

كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!
كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد

كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد
باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي الأممية لإجراء الانتخابات

باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الجميع خاسر».. أحدث تعليق من البرهان على اشتباكات السودان
«الجميع خاسر».. أحدث تعليق من البرهان على اشتباكات السودان
شهادات مسعفين تروي مأساة السودانيين.. أطفال مصابون بالرصاص ومرضى في أروقة المستشفى
شهادات مسعفين تروي مأساة السودانيين.. أطفال مصابون بالرصاص ومرضى ...
إجلاء مدنيين من السودان مع دخول المعارك أسبوعها الثاني
إجلاء مدنيين من السودان مع دخول المعارك أسبوعها الثاني
ملك المغرب يعيّن مفتشاً عاماً جديداً للجيش في ظل توتر إقليمي
ملك المغرب يعيّن مفتشاً عاماً جديداً للجيش في ظل توتر إقليمي
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
المزيد
كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي
كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل ......
ضبط 5.4 طن قنب هندي و60 كيلوغرام كوكايين في ميناء طنجة
ضبط 5.4 طن قنب هندي و60 كيلوغرام كوكايين في ميناء طنجة...
مصر تعلن إصابة عضو بسفارتها في الخرطوم بطلق ناري
مصر تعلن إصابة عضو بسفارتها في الخرطوم بطلق ناري...
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
ملك المغرب يعيّن مفتشاً عاماً جديداً للجيش في ظل توتر إقليمي
ملك المغرب يعيّن مفتشاً عاماً جديداً للجيش في ظل توتر إقليمي...
المزيد