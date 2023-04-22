إجلاء مدنيين من السودان مع دخول المعارك أسبوعها الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت السبت دفعة أولى من السعوديين ورعايا دول أخرى إلى مدينة جدة بعد إجلائهم من السودان حيث دخلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني، وفشل تطبيق الهدنة الموقتة المعلنة.

ومنذ اندلاعها في 15 أبريل، تسببت المعارك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، بحسب «فرانس برس».

بعد أن استولى الحليفان السابقان على السلطة كاملة في انقلاب عام 2021 وأطاحا خلاله بالمدنيين الذين كانوا يتقاسمون السلطة معهم. لكن الخلافات والصراع على السلطة ما لبثت أن بدأت بينهما وإن بقيت كامنة في الفترة الأولى. وللمرة الأولى منذ بدء المعارك، أعلنت الرياض بدء إجلاء سعوديين ورعايا آخرين بحراً إلى جدة بغرب المملكة.

أول عملية إجلاء مُعلنة لمدنيين منذ اندلاع الاشتباكات

وأفادت وزارة الخارجية السعودية أن القوات البحرية للمملكة، وبالتعاون مع أفرع عسكرية أخرى، أجلت «91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذي تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً». وأكدت أن كل هؤلاء وصلوا إلى المملكة.

وأشارت إلى أن الأجانب هم من 12 دولة هي الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس وباكستان والهند وبلغاريا وبنغلادش والفليبين وكندا وبوركينا فاسو، وبينهم «دبلوماسيون ومسؤولون».

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وعرضت قناة «الإخبارية» السعودية شريطاً مصوّرا تظهر فيه سفينة حربية لدى وصولها إلى الميناء. وهي أول عملية إجلاء مُعلنة لمدنيين منذ اندلاع الاشتباكات، علماً بأن الجيش السوداني أعلن في 20 الحالي، إجلاء 177 عسكرياً مصرياً كانوا يتواجدون في مدينة مروي بشمال البلاد.

وبات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا يشكّل موضوعاً ضاغطاً خصوصاً للدول الغربية، في ظل تواصل المعارك.

وتقوم أطراف عدة بينها الاتحاد الأوروبي، بإعداد خطط لإجلاء رعاياها الأجانب، بينما نشرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قوات في دول مجاورة استعداداً لعمليات كهذه.

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستقوم بإجلاء دبلوماسييها

وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن وزيري الدفاع والخارجية عقدا اجتماعاً طارئاً السبت لمناقشة إمكانية القيام بعملية إجلاء بعدما اضطرت ثلاث طائرات عسكرية للعودة وعدم إكمال مهمتها الأربعاء.

وأكد البرهان في بيان للجيش موافقته على «طلب عدد من الدول تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد»، و«تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك».

وأفاد البيان بأنه «ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة». وتابع بأن كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستقوم بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها جوًا «بطائرات نقل عسكري من الخرطوم، ويتوقع الشروع في ذلك فوراً».