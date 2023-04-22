«الجميع خاسر».. أحدث تعليق من البرهان على اشتباكات السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لقناة العربية، اليوم السبت، إنه يجب على طرفي الصراع في السودان الجلوس معا لإيجاد مخرج للأزمة.

وأوضح البرهان الذي تخوض قواته صراعا على السلطة مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية: «يجب أن نجلس جميعا كسودانيين ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل ونعيد الحياة». وأضاف «هذه الحرب الجميع خاسر فيها»، وفق وكالة «رويترز» .



أسبوع ثان من المعارك في السودان

ودخلت المعارك أسبوعها الثاني في السودان، وعادت أصوات إطلاق النار والانفجارات تُسمع صباح اليوم السبت في العاصمة السودانية، بعد تراجع في حدة القتال ليلا إثر الإعلان عن هدنة موقتة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتسببت المعارك خلال أسبوع في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وتوقفت الانفجارات العنيفة التي هزت المدينة في الأيام الأخيرة ليل الجمعة السبتـ بعد قبول الطرفين بهدنة لمناسبة عيد الفطر. لكن صباح اليوم السبت استؤنف إطلاق النار. اندلع العنف في 15 أبريل بين القوات الموالية لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إن 413 شخصا قُتلوا وأصيب 3551 آخرون منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع مطلع الأسبوع الماضي.